​Против коррупции, в защиту закона

Выступая на столь авторитетной диалоговой площадке, заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев отметил, что благодаря политической воле Главы государства и с учетом лучшей международной практики и национальных особенностей за 25 лет независимости Казахстан создал собственную модель современного государства, бескомпромиссно выступающего против коррупции.

В докладе были озвучены основные достижения, такие как снижение административных барьеров и коррупционных рисков, улучшение качества государственных услуг, а также поэтапное повышение заработной платы казахстанских госслужащих. Кроме того, уже принесла свои плоды и модернизация государственной службы с целью формирования современного государственного аппарата: в 3 раза увеличилось число принятых на госслужбу, при этом в 2 раза снизилась сменяемость кадров.

Рассказал представитель агентства и о результатах по автоматизации и оптимизации государственных услуг, из которых на сегодня 47% оказываются в режиме онлайн, при этом все лицензии и разрешения предпринимателям выдаются исключительно в электронной форме, 24% всех услуг предоставляются по принципу «одного окна» через Госкорпорацию «Правительство для граждан». Как результат: удалось на 2/3 сократить уровень бытовой коррупции в сфере услуг.

Подробно Алик Шпекбаев остановился на проводимой в нашей стране реформе правоохранительной системы и органов прокуратуры, которая следует передовым практикам ОЭСР. Что касается пенитенциарной системы, то она смещена на пробацию и ресоциализацию. В совокупности эти меры позволили сократить тюремное население в 3 раза, сообщает пресс-служба АДГСПК.