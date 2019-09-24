​Против коррупции

В плоскости укрепления фундаментальных основ общества, выстраиваемых на демократи­ческих началах, на сегодня служит комплексная борьба с коррупцией. И только консолидация совместных усилий как самого государства, так и гражданского общества в целом принесет свои результативные плоды.

Поднятый вопрос по исполнению программного документа по 100 шагам институциональных реформ Елбасы на состоявшемся расширенном заседании партии «Nur Otan» касался борьбы и нетерпимости к коррупции высших учебных заведений.

В соответствии с поставленными задачами Евразийский национальный университет им. Л. Гумилева совместно с Агентством Республики Казахстан по противодействию коррупции 23 сентября 2019 года открыл антикоррупционный проектный офис «Әдеп» в рамках республиканского проекта «Адалдық алаңы».

Мероприятие прошло с участием первого заместителя председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции Олжаса Бектенова, представителей агентства, партии «Nur Otan», республиканского проектного офиса «Адалдық аланы», представителей города Нур-Султана, ответственных работников акимата района «Алма­ты», ректора КазГЮУ Талгата Нарикбаева.

ЕНУ им. Л. Гумилева представляли ректор Ерлан Сыдыков, проректор по социальному и гражданскому развитию Дихан Камзабекулы, профессорско-преподавательское и студенческое сообщество.

При подписании меморандума по вопросам принятия антикоррупционных мер и создания атмосферы нетерпимости к любым проявлениям коррупции в системе высшего образования первый заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции Олжас Бектенов отметил важность данного события, подчеркнув достижение определенных результатов в области борьбы с коррупцией благодаря политике Елбасы. Он отметил, что проект, обретающий статус национального движения «Адалдық алаңы», реализуется с прошлого года по заданию Главы государства.

– Аналогичные центры открываются в региональных школах, государственных органах. ЕНУ – ведущий вуз столицы и страны, поэтому и требования к нему будут высокими, – отметил он.

Ответственность университета подчеркнул и ректор Евразийского национального университета им. Л. Гумилева Ерлан Сыдыков:

– В ходе расширенного заседания партии «Nur Otan» Елбасы поставил масштабные задачи для всех нас. Одна из них – борьба с коррупцией. Важно, чтобы университет уделял большое внимание решению этой проб­лемы. Мы, как ведущий столичный вуз, несем большую ответственность еще и потому, что подаем пример другим. В целях антикоррупционной программы вуза в учебном процессе Евразийского национального университета внедрены специальные курсы, работает комиссия по противодействию коррупции, проводятся соответствующие мероприятия. Уверен, впереди много задач в этом направлении, и мы их успешно решим совместными усилиями.

Руководитель вуза накануне открытия офиса высказал мнение в свете реформ в области высшей сферы образования, акцентировав внимание на обозна­ченных масштабных задачах, главнейшая из которых – борьба с коррупцией.

– Сегодня в свете происходящих реформ в сфере образования на первый план выходит задача по разработке превентивных действий в области противодействия коррупции. Эффективность нашей деятельности будет зависеть от многих факторов, в их числе стоят вопросы воспитания нулевой терпимости к коррупционным рискам со стороны обучающихся, – считает Ерлан Сыдыков. – Одна из проблемных зон кроется в самом воспитании, то есть деонтологическом соз­нании специалистов, которых готовим мы, в формировании кадровых ресурсов.

Основные направления формируются не просто в области разработок и внедрения антикоррупционных мероприятий. В первую очередь они направлены на разработку ресурсных инструментов информирования, обратной связи обучающихся и работников университета.

Задачи по формированию новых механизмов противодействия коррупции в университетах страны – на особом контроле ведомственного учреждения. Впоследствии деятельность проектного офиса будет включать и научно-методические, исследовательские разработки на системной основе, способствующие воспитанию культуры антикоррупционной политики в сфере образования.

Необходимо помнить: главным условием деятельности любого учебного заведения служит транспарентность. Именно этот фактор, исходя из анализа опыта зарубежных стратегий, свидетельствует о результативности снижения существенных коррупционных рисков.