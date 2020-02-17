​Против шерсти

Сейчас основное поголовье тонкорунных овец в республике представлено помесями с ­неуравненной по тонине шерс­тью, которая совершенно не соответствует современным требованиям рынка. И такое положение дел способно привести к исчезновению в овцеводстве Казах­стана основного его направления, которое создавалось в течение целого столетия. При этом страна окажется в полной зависимости от импорта материалов и изделий из тонкой шерсти.

Тонкорунные породы в настоя­щее время при высоких рыночных требованиях не могут выдерживать не только внешнюю, но и внутреннюю конкуренцию. Между тем такие овцы – не только главный источник сырья для шерстеперерабатывающей промышленности, но и мяса.

В свое время в республике имелись высокопродуктивные племенные стада, соответствую­щие мировым стандартам по продуктивности и качеству. Так, на племенном заводе «Бескарагай» в Павлодарской области настриг мытой шерсти составлял 3,5–4 кг. Живая масса маток доходила до 65–70 кг.

В 1996 году бизнесмен из Гонконга приобрел всю шерсть в количестве около 100 тонн этого племенного завода, что свидетельствует о хорошем ее качестве. При этом он создал шерс­теперерабатывающую фабрику в Шанхае.

В племзаводе «Кастек-батыра» Алматинской области с более чем 60 тыс. овец ежегодно настригали мериносовую шерсть высокого качества. Живая масса маток осенью составляла 70 кг и более.

В настоящее время от тонкорунных овец в ведущих племенных стадах также добиваются хороших результатов. Так, в племзаводе «Бакыт-Каратал» 4-месячные ягнята в среднем весят более 32–35 кг, и от них можно получить высококачественную ягнятину.

В отличие от сельскохозяйственных животных других видов тонкорунные овцы разводятся для получения разносторонней продукции (шерсть, мясо, молоко, овчина). Шерсть остается незаменимым сырьем для изготовления одежды, обладает комплексом ценных особеннос­тей: легкостью, прочностью, хорошими теплоизолирующими и гигиеническими свойствами, гигроскопичностью.

Очень важно также то, что шерсть относительно несложно переработать в текстильные изделия. Она хорошо прядется, красится, изделия из нее красивы и носки, сохраняют оптимальные микроклиматические и гигиенические условия.

Розничная цена шерсти может колебаться от 1 до 32 долларов за 1 кг, при этом решающим фактором остается ее тонина.

В настоящее время при неблагоприятной ситуации в селекции проявились негативные показатели продуктивности, при этом качество шерсти значительно ухудшилось. Зарубежные покупатели в большинстве случаев закупочную цену выше 1 доллара не дают.

Пути сохранения и возможного подъема отрасли необходимо искать в объективной оценке качества шерсти, что демонстрирует и наш предыдущий опыт. Это возможно за счет приобретенного ТОО КазНИИЖиК прибора OFDA 2000, который определяет, в частности, среднее значение диаметра волокон в микромет­рах, а также еще около десятка основных показателей.

На наш взгляд, необходимо провести исследования шерсти у основных баранов-производителей, у маток селекционного ядра, ремонтных баранчиков и у ярок для ремонта селекционного ядра. Использование в этих целях прибора OFDA 2000 обеспечит объективную оценку качества шерсти.

Во всем мире сократилась чис­ленность тонкорунных овец, но потребность в шерстяном материале высокого качества возрастает. В настоящее время в ведущих по тонкорунному овцеводству странах в основном разводят овец тониной шерсти 70-го качества, или 18–21 мкм.

Созданы новые породы: доне-мерино, австралийский мясной меринос, южноафриканский меринос с тониной 70-го качества, хорошо выраженными мясными формами, крупной величиной, высоким настригом шерсти. Такие овцы характеризуются меньшей складчатостью кожи. Живая масса баранов в среднем составляет 120–130 кг, маток – 75–80 кг, десятинедельные ягнята весят 50 кг.

Настриг чистой шерсти по стаду составляет в среднем 4–5 кг, при этом длина шерсти – 10 см и более. Выход мытой шерсти доходит до 65–70%.

Руководством ТОО КазНИИЖиК приобретено для филиала НИИ овцеводства им. К. Медеубекова 10 годовалых баранов и 65 ярок породы доне-мерино из Австралии. Проводится работа по созданию репродуктора данной породы путем чистопородного разведения. В дальнейшем потомки от репродуктора, в основном баранчики, будут реа­лизованы в другие племенные стада, что позволит повысить продуктивность и улучшить качество продукции овец отечественных пород.

Также осеменены матки местных пород в количестве 600 голов с целью получения улучшенных потомков по живой массе, настригу и качеству шерсти. Среди полукровных потомков на основе тщательного просмотра будут отобраны лучшие животные для проведения в дальнейшем углуб­ленной селекции и создания нового генотипа овец, приспособленного к нашим природным и климатическим условиям.

Умелое использование генотипа мясной тонкорунной породы доне-мерино повысит продуктивность овец, то есть живую массу, настриг шерсти тониной 70-го качества. С учетом хорошей плодовитости тонкорунных овец значительно увеличится производство баранины и ягнятины.

Таким образом, скрещивание тонкорунных овец с баранами- производителями мясных мериносов позволит повысить мяс­ную продуктивность и настриг улучшенного качества шерсти без использования генотипа овец других направлений продуктивности (грубошерстных, полутонкорунных и т. д.).

Президент Касым-Жомарт Токаев на правительственном совещании отметил, что «переработка и экспорт должны стать выгодными. Доля переработки в общем агропромышленном комплексе составляет 33%. Половину основного продовольствия и продуктов, потребляемых в стране, мы импортируем. На этот счет было много разговоров и поручений, но ничего не изменилось. Это направление должно стать приоритетным в работе Правительства и акимов».

В плане переработки шерсти практически никакой работы не проводится. Сырье реализуется по бросовой цене, поэтому производители не заинтересованы в улучшении его качества. У нас созданы ассоциации, союзы, корпорации по тонкорунному овцеводству. Имеется более 30 организаций, но ни одна из них реально не занимается сбытом продукции овцеводства.

Нам необходимо создать по примеру австралийцев единую действующую организацию по переработке и продаже шерсти. Средняя цена тонкой шерсти на мировом рынке составляет 10–15 долларов за килограмм. Реализация шерсти наших тонкорунных овец по 4–5 долларов в зависимости от ее качества и переработки значительно повысит эффективность разведения мериносов.

Президент Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства сказал: «АПК – многострадальная сфера, над которой много экспериментировали, а, по сути, нанесли серьезный ущерб продовольственной безопасности страны».

Одним из таких экспериментов стала ликвидация племзаводов и племхозов, созданных многолетним трудом ученых и производственников. Племенные заводы были высокодоходными и служили локомотивом развития животноводства, выращивая ежегодно высокоценных наследственно-устойчивых животных, использование которых в товарных стадах позволило повысить продуктивность и улучшить качество продукции.

Каждый племзавод отличался своим заводским типом высокоценных животных. Здесь работали квалифицированные кадры по селекции и разведению животных.

В Австралии племенные стада существуют более 100 лет. Например, племенное стадо «Коллинсвилл» – с 1889 года, Sims Nazdzy – c 1865-го, Boonoke – с 1860 года.

Селекционные мероприятия по тонкорунным овцам проводятся постоянно путем отбора в каждом поколении лучших форм животных, анализа их наследственности. Программы по разумному использованию генетических ресурсов должны быть частью общей стратегии, направленной на устойчивую интенсификацию систем производства для улучшения экономического положения тонкорунного овцеводства.

Ключевым показателем селекции является определение признаков, подлежащих генетическому улучшению. Для тонкорунных овец признаками экономической важности выступают те, которые влияют на продуктивность, продолжительность жизни, здоровье и воспроизводство.

Данные показатели являются генетически сложными и не могут быть легко созданы за короткий срок времени. Поэтому научные исследования по селекции и генетике должны стать приоритетной темой при определении направлений развития сельского хозяйства.

Государственные субсидии необходимо выделять тем племенным хозяйствам, где созданы высокопродуктивные стада, где имеются селекционные группы, породы, типы, где выращивается ценный племенной молодняк, а селекционно-племенная работа ведется на должном уровне при научном обеспечении научно-исследовательских учреждений.

Эльмира Асылбекова, кандидат сельскохозяйственных наук, заведующая лабораторией изучения качества продукции овцеводства,

Алтынбек Нартбаев, доктор сельскохозяйственных наук, консультант