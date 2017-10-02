Свежий выпуск
​Против террора, в защиту истории
Елена Левкович

Такие предложения вынесли разработчики сразу двух концепций законопроектов, которые были рассмотрены на очередном заседании Межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности, прошедшем под председательством исполняющей обязанности министра юстиции Эльвиры Азимовой.

Первая концепция законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам культуры и историко-культурного наследия» была озвучена ответственным секретарем Министерства культуры и спорта РК Куатжаном Уалиевым. Спикер предложил включить в законодательство понятие «сакральный объект», которое, по мнению авторов концепции, будет определять артефакты, обязательные для включения в особый государственный реестр.

Уже сейчас специально созданным центром при Национальном музее РК ведутся целенаправленные изыскания для составления карты сакральных объектов на территории республики. Сам список уже сформирован – в него вошло около сотни историко-культурных объектов, несущих особый духовный смысл и заслуживающих именоваться сакральными. Соответственно, такое большое количество требует особого регулирования на законодательном уровне.

Помимо этого, разработчики концепции предлагают расширить полномочия местных исполнительных органов власти, которые теперь будут ответственны и за ведение и пополнение «сакрального» реестра. Все это, по мнению представителей министерства, будет являться одним из элементов каркаса национальной идентификации. Судя по реакции участников заседания, концепция получилась весьма спорной: разработчики не прописали значение термина «почитаемое место» и смешали понятия сакральности и национальной символики. При этом, ссылаясь на опыт зарубежных стран в данной области, признались, что опыт этот они не изучали, потому что его как такового нет. Тем не менее с учетом всех предложений и замечаний концепцию законопроекта решено было одобрить.

Разработчиком второй концепции, законопроекта «О внесении изменений в Закон Республики Казахстан «О противодействии терроризму», выступил Комитет национальной безопасности РК с предложением создать оперативный морской штаб по борьбе с терроризмом. Основная цель законопроекта – урегулирование вопросов своевременного реагирования на акты терроризма, совершенные в отношении морской деятельности на континентальном шельфе или плавсредствах.

Разработчики подчеркнули, что создание подобного штаба не потребует выделения дополнительных средств из госбюджета, но при этом значительно повысит уровень готовности специальных органов при проявлениях терроризма в пределах территориального шельфа РК. Причем, как отметили представители комитета, речь не идет о создании стационарного штаба или сразу нескольких. Оперативная группа будет формироваться лишь по мере надобности в конкретных областях при конкретных терактах.

В целом участники заседания одобрили саму концепцию, но указали на необходимость конкретизировать, какие именно органы будут входить в состав оперативного морского штаба и как это будет закреплено законодательно.

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