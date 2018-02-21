Противодействие религиозному экстремизму в ЮКО обсудили на заседании Совбеза РК под председательством Президента

По информации пресс-службы Президента РК, на заседании были рассмотрены вопросы реализации Стратегии национальной безопасности на 2017-2020 годы, а также состояние общественно-политической и социально-экономической сфер в Южно-Казахстанской области.



Глава государства отметил, что принятая в прошлом году Стратегия национальной безопасности позволяет выявлять возникающие угрозы и вызовы и принимать своевременные меры реагирования."В прошлом году мы приняли программный документ в области обеспечения национальной безопасности. Национальная безопасность должна обеспечиваться не только в сфере обороны или внутренней политики, она должна быть обеспечена повсеместно, включая экономику, воспитание подрастающего поколения и другие сферы", – сказал Президент Казахстана.Кроме того, в ходе заседания были обсуждены вопросы повышения уровня социально-экономического развития Южно-Казахстанской области, в том числе создания новых рабочих мест, совершенствования инфраструктуры, восстановления аварийных и строительства новых школ, а также противодействия религиозному экстремизму в регионе.По итогам заседания Глава государства дал центральным государственным и местным исполнительным органам ряд конкретных поручений.