Инициатора проведения встречи – Центр военно-стратегических исследований (ЦВСИ) в РК – поддержало представительство Офиса программ ОБСЕ в Астане. Представители и той, и другой организаций, открывая заседание, выразили свою обеспокоенность расширением географии террористических угроз на планете.
– Терроризм превратился в глобальную угрозу, – подчеркнул президент ЦВСИ Козы-Корпеш Карбузов. – Во многом этому способствовали интернет-ресурсы, которые пока контролировать в полной мере не представляется возможным.
На необходимость объединения международных усилий в своем докладе обратил внимание исполняющий обязанности главы Офиса программ ОБСЕ в Астане Мирко Гюнтер. Причем эта проблема, считает он, должна касаться не только государственных структур и неправительственных организаций – важна активная гражданская позиция каждого человека в отдельности. По мнению иностранного гостя, необходимо в первую очередь оградить от влияния экстремистов и радикалов молодежь и подростков, которые легче всего подвергаются вербовке. Определенная ответственность в связи с этим ложится на средства массовой информации и организации образования.
Профессор информационной безопасности и конфиденциальности из Оксфордского института Интернета в Великобритании Иен Браун подчеркнул, что масс-медиа должны аккуратно относиться к комментированию фактов терроризма. Однако ни СМИ, ни соответствующие госструктуры не должны забывать при этом о законных правах граждан на доступ к информации, свободу слова и вероисповедания.
В целом участники конференции – представители Комитета национальной безопасности, Министерства внутренних дел, Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре, Антитеррористического центра РК, Министерства культуры и спорта, департамента транснациональных угроз ОБСЕ, а также международные эксперты из России, Таджикистана, Армении, Узбекистана и Кыргызстана – сошлись во мнении, что в Казахстане имеется довольно высокий потенциал для укрепления партнерства госорганов и НПО в деле противодействия международному экстремизму и терроризму.