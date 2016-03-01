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​Противодействуя угрозам
Инеш БЕРЖАНОВА

Инициатора проведения встречи – Центр военно-стратегических исследований (ЦВСИ) в РК – поддержало представительство Офиса программ ОБСЕ в Астане. Представители и той, и другой организаций, открывая заседание, выразили свою обеспокоенность расширением географии террористических угроз на планете.

– Терроризм превратился в глобальную угрозу, – подчеркнул президент ЦВСИ Козы-Корпеш Карбузов. – Во многом этому способствовали интернет-ресурсы, которые пока контролировать в полной мере не представляется возможным.

На необходимость объединения международных усилий в своем докладе обратил внимание исполняющий обязанности главы Офиса программ ОБСЕ в Астане Мирко Гюнтер. Причем эта проблема, считает он, должна касаться не только государственных структур и неправительственных организаций – важна активная гражданская позиция каждого человека в отдельности. По мнению иностранного гостя, необходимо в первую очередь оградить от влияния экстремистов и радикалов молодежь и подростков, которые легче всего подвергаются вербовке. Определенная ответственность в связи с этим ложится на средства массовой информации и организации образования.

Профессор информационной безо­пасности и конфиденциальности из Окс­фордского института Интернета в Великобритании Иен Браун подчерк­нул, что масс-медиа должны аккуратно относиться к комментированию фактов терроризма. Однако ни СМИ, ни соответствующие госструктуры не должны забывать при этом о законных правах граждан на доступ к информации, свободу слова и вероисповедания.

В целом участники конференции – представители Комитета национальной безопасности, Министерства внутренних дел, Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре, Антитеррористического центра РК, Минис­терства культуры и спорта, депар­тамента транснациональных угроз ОБСЕ, а также международные эксперты из России, Таджикистана, Армении, Узбекистана и Кыргызстана – сошлись во мнении, что в Казахстане имеется довольно высокий потенциал для укреп­ления партнерства госорганов и НПО в деле противодействия международному экстремизму и терроризму.

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