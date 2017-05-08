Противопаводковые мероприятия продолжаются в СКО

В Северо-Казахстанской области сотрудники подразделения Комитета по ЧС МВД РК, департамента по ЧС СКО, местных исполнительных органов, служб гражданской защиты, департамента внутренних дел СКО и местной полицейской службы продолжают работы на подтопленных территориях населенных пунктов Кызылжарского района и Петропавловска.В селе Прибрежное Кызылжарского района за сутки откачано 2000 м. куб. воды.В селе Тепличное проведено укрепление 600 метров дамбы, проведены работы по укладке 1000 шт. мешкотары с песком. Откачано 3000 м. Пятью плавательными средствами перевезены 605 человек (из них 65 детей) и продукты питания.В поселке Кожевенный завод и Заречный проводилась перевозка населения и продуктов в магазины с использованием плавательных средств. Сотрудниками полиции проводятся мероприятия по обеспечению общественного порядка, также людям оказывается психологическая и медицинская помощь.В поселке Кожевенный завод откачано через дамбу 9 020 м.куб. воды. Проводилась работа по перевозке населения лодками, перевезено 420 человек, из них 37 детей.В поселке Заречный проводилась работа по перевозке жителей в поселок с отрезанных участков (перевезено 20 человек), также перевезено 254 человека из поселка в Петропавловск (плавсредствами совершено 58 рейсов).В населенных пунктах постоянно осуществляется патрулирование, ведется мониторинг уровня воды."Мы перешли на усиленный вариант несения службы, все задействованные в противопаводковых мероприятиях силы работают с полной отдачей. Только за 7 мая было уложено 1000 шт. мешкотары, откачано свыше 20 900 м. куб. воды. В проведении инженерных работ на территории области было задействовано 270 человек, 71 единица техники и 12 плавсредств, 14 мотопомп. Силами Республиканского оперативно-спасательного отряда, Центрального регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда и оперативно-спасательного отряда Департамента по ЧС СКО оказана помощь населению и перевезено 1 353 человека", – прокомментировал ситуацию заместитель начальника Департамента по ЧС СКО подполковник Ерик Сарыбаев.