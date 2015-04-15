Противопаводковые мероприятия проводятся под Астаной
Ксения Воронина
Противопаводковые мероприятия проводятся в поселке Ильинка, в 10 км от Астаны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДЧС Астаны.
"В связи с резким потеплением произошел подъем уровня воды в реках Есиль и Нура. По состоянию на 15 апреля в Астане фактический объем воды в Астанинском водохранилище составил 393,16 млн куб. м, при том, что критический уровень составляет 410 млн куб. м. Сброс за последние сутки составил 49 млн куб. м", – сообщает ДЧС Астаны.
Департаментом подготовлена группировка сил и средств к действиям в условиях паводкового периода, приведены в готовность 1 096 человек личного состава, 612 единиц техники. Кроме того, проводится разъяснительная работа среди населения, в том числе проведен подворовый обход с выдачей памяток и уведомлений.
"Паводковая ситуация в поселке Ильинка находится под контролем. С начала года вывезено 3 434 665 куб. м снега, привлечено 3 525 единиц транспортных средств, откачано 198 115 куб. м талой воды, заготовлено 6 690 куб. м инертных материалов, произведена очистка от снега 218 объектов, а также арычно-канальных систем. Для откачки воды в очагах подтопления установлено 3 насоса-трактора, 4 переносных насоса. В районе Романовки уровень воды в русле реки Нура составляет 3,2 м, при критическом уровне в 5 м. Уровень воды в Преображенском гидроузле, у поселка Косшы, составляет 80 см, при критическом – в 7 м", – информирует ДЧС.
Службами также проводится круглосуточный мониторинг уровня воды в реках, отработаны эвакуационные мероприятия, сосредотачивается максимально возможное количество инженерной техники в населенных пунктах, расположенных на руслах рек, создаются защитные дамбы. При непосредственной угрозе чрезвычайной ситуации на постах наблюдения города, в коммунальных службах, хозяйственных органах, органах охраны порядка организованы круглосуточные дежурства и оперативная обработка информации и данных наблюдения, оценка обстановки и прогнозирование ее динамики.
В то же время сообщается, что резкое потепление погоды привело к паводкам в Карагандинской и Акмолинской областях. С быстрым увеличением водности реки Нура возникла опасность подтопления поселков Ильинка, Уркер, Пригородный, а также сел Тайтобе, Косшы и Талапкер Акмолинской области.
"В Акмолинской области объявлена чрезвычайная ситуация, связанная с угрозой наводнения. В связи с повышенными сбросами из Самаркандского и Шерубайнуринского водохранилищ на реке Нура в Нуринском районе Карагандинской области, в Целиноградском и Коргалжынском районах Акмолинской области ожидаются подъемы уровня воды, разливы и подтопления. С 7 апреля по настоящее время сотрудники ДЧС Астаны пребывают в близлежащих районах Акмолинской области в целях спасения домов сельчан", – сообщает ведомство.
В связи со сложившейся паводковой ситуацией департамент перешел на усиленный режим несения службы. Проводится вся необходимая работа по предотвращению воздействия паводков на территорию города.