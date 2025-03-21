Противопаводковые меры в Акмолинской области: ситуация под контролем

Паводковая ситуация
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Весна в Акмолинской области началась бурно, но без сюрпризов — службы реагируют быстро, техника работает на пределе, а населённые пункты защищены.

Фото: t.me/Aqmola_region

Паводковый период, по оценке специалистов, в этом году проходит стабильно, несмотря на погодные вызовы. Резкое потепление в регионе ускорило таяние снега, а на реках Есиль, Жабай и Нура началось ослабление ледового покрова, что усилило процесс снеготаяния.

Для предотвращения подтоплений в населённых пунктах принимаются оперативные меры. Уже вывезено свыше трех миллионов кубометров снега и откачано около 300 тысяч кубометров талой воды. Чтобы защитить жилые дома, уложено 25 тысяч мешков с инертным материалом. Кроме того, на потенциально опасных участках рек проведены взрывные работы по рыхлению льда на площади более 25 тысяч квадратных метров. Эти меры способствуют беспрепятственному прохождению воды и снижению рисков образования заторов.

Традиционные переливы на автодорогах в этом году не несут угрозы населённым пунктам. При снижении уровня воды сразу проводятся восстановительные работы. Так, например, движение на участке автодороги Щучинск – Степняк – Валиханово было восстановлено в кратчайшие сроки.

Согласно данным «Казгидромет», активная фаза паводка ожидается после 24 марта. Все силы и средства на территории области переведены в усиленный режим. В мероприятиях задействованы подразделения МЧС из Астаны, Карагандинской и Алматинской областей, а также личный состав территориальной обороны Акмолинского региона.

Противопаводковые мероприятия будут своевременно корректироваться в зависимости от погодных условий и прогнозов. Ситуация находится на особом контроле у региональных властей.

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