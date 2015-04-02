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Противостоять капризам погоды
Чингиз ТАШЕНОВ, Акмолинская область
То, что бурное таяние снегов в южном Приишимье явно задерживается, сегодня понятно всем. Неизвестно, как дальше будут развиваться события.

– Более точный прогноз мы ожидаем получить на днях, – комментирует ситуацию аким Жаркаинского района Аскарбек Уисимбаев. – Пока, как показывают последние осадки, ситуация на автодорогах не отличается стабильностью. Остаются непроезжими некоторые участки по грейдеру на село Костычево, не вполне надежно сообщение в направлении поселка Кийма. Железнодорожники постоянно очищают мосты и водопропускные каналы, ДЭУ-4 РГП "Казавтодор" надежно обслуживает участок магистрали на Аркалык и Есиль. Жители набережных улиц в селах Пригородное, Гастелло, Костычево, где возможно подтопление домов, предупреждены на случай ЧС. Группировки сил и средств спасательных подразделений к действиям в условиях паводка готовы.

В коммунальной собственности Жаркаинского района находятся семь гидротехнических сооружений, подготовлены все объекты, которые могут быть подвержены подтоплению в случае подъема уровня воды на реке Ишим на высоту более четырех метров. В целях мобилизации работает комиссия по ЧС. Ежедневно проводимые ею мероприятия направлены на усиление контроля за состоянием водохранилищ, расписаны техника и ответственные лица, закрепленные за каж­дым участком. Благодаря оперативной и слаженной работе жаркаинцев, принявших активное участие в подсыпке и ограждении домов от наступающей воды, буквально за четыре часа была сооружена дамба протяженностью 1 200 метров. В результате принятых мер от паводковых вод были спасены жилые дома в селах Пригородное и Гастелло. Главная задача теперь – быть готовыми ко всем возможным капризам погоды.

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