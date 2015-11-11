​Противостоять кризису

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Алевтина ДОНСКИХ

Как сообщила пресс-служба регулятора, предоставив СМИ пресс-релиз, документ формируется на 30-й день после отчетного периода. Были подведены итоги трех кварталов года. Согласно данным НБ РК, дефицит счета текущих операций за 9 месяцев года составил 4 млрд долларов. Годом ранее отмечался профицит в размере 6,1 млрд долларов.

Торговый баланс за 9 месяцев 2015 года сложился положительным и составил 10,7 млрд долларов, снизившись на 65%. Экспорт товаров при этом составил 36,4 млрд долларов, а импорт – 25,7 млрд долларов. Отрицательное сальдо доходов составило 10,9 млрд долларов по сравнению с 19,9 млрд долларов годом ранее. Сокращение дефицита произошло в результате снижения доходов экспортеров и, соответственно, доходов нерезидентов от прямых инвестиций.

За 9 месяцев года чистый приток капитала по финансовому счету составил 8,4 млрд долларов, отмечается в сообщении Нацбанка. Чистый приток по операциям с прямыми инвестициями за этот период составил 3,6 млрд долларов. Окончательные результаты платежного баланса за 9 месяцев года будут опубликованы на 90-й день после отчетного периода, что соответствует правилам международной статистики. Дата публикации предварительной оценки платежного баланса за текущий год – 5 февраля будущего года.

Нацбанк также предоставил данные по ситуации на валютном рынке. За 10 месяцев года произошло ослабление тенге в реальном выражении на 24,7% (на базе индекса реального эффективного обменного курса к валютам 34 стран), с начала 2014 года по октябрь 2015 года – на 20%. За этот же период ослабление тенге к российскому рублю в реальном выражении составило 27,6%, а с начала 2014 года курс практически достиг паритета к рублю (+0,5%). Произошло снижение индекса реального обменного курса тенге к таким валютам, как евро, юань, кыргызский сом.

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