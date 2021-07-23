К ее приезду в Актобе приурочили заседание областного Штаба по противодействию коронавирус­ной инфекции, участие в котором в режиме видеоконференцсвязи приняли глава Министерства здравоохранения Алексей Цой и руководители департаментов данного ведомства, а также первый заместитель акима области Руслан Хамбаров, представители организаций ПМСП, акимы районов.

Как отметил министр, в сложившейся ситуации с COVID-19 «наша задача обсудить все проблемные вопросы и понять, какие из них необходимо взять на особый контроль».

Между тем с начала пандемии в регионе зарегистрировано свыше 14 тыс. лабораторно подтверж­денных случаев коронавирусной инфекции. Из имеющихся 24 инфекционных стационаров задействовано 18. Развернуто 795 коек, в том числе реанимационных – 115, в резерве находятся 2 808 койко-мест.

Амбулаторно-поликлиническую помощь населению региона оказывают 37 медицинских организаций и 173 мобильные бригады. Всего в Актюбинскую область доставлено 398 575 доз вакцин. Первым компонентом вакцинирован 206 271 человек, вторым – 112 304.

По результатам рейдовых проверок 47 мониторинговых групп наложено 464 штрафа на сумму 57 млн тенге. 930 субъектов бизнеса используют приложение «Аshyq». За время внедрения проекта в регионе выявлены 204 человека, нарушивших режим изоляции, 5 актюбинцев со статусом «красный» привлечены к административной ответственности.

В ходе заседания вице-министр здравоохранения Ажар Гиният озвучила результаты мониторинга оказания медицинской помощи больным с КВИ в регионе, а председатель КСЭК МЗ РК Айжан Есмагамбетова предоставила анализ эпидемиологической ситуации по заболеваемости коронавирусной инфекцией.

В рамках рекомендаций рабочей группы МЗ РК при областном управлении здравоохранения, а также в организациях ПМСП организованы ситуационные центры. В режиме онлайн проведено кас­кадное обучение с привлечением профессорско-преподавательского состава ЗКМУ им. М. Оспанова, организована работа call-центра по вопросам КВИ и вакцинации.

Министр призвал участников заседания консолидировать все усилия на борьбу с коронавирусом в рамках поручений Главы государства по оснащению медицинских учреждений, ведению тактики лечения больных и решению других актуальных вопросов. Как заявил глава ведомства, Минздрав готов оказать всяческое содействие по всем этим направлениям.

В завершение заседания замес­титель акима области Руслан Хамбаров заверил собравшихся в том, что будут приняты все необходимые меры по выполнению рекомендаций рабочей группы и улучшению качества оказания медицинской помощи. Он отметил также, что потенциал у актюбинского здравоохранения высокий. Регион располагает хорошей материально-технической базой и высококвалифицированными кадрами.