Противостоять внешним вызовам

Гуляим ТУЛЕШЕВА
Взглядом на происходящее в Евразийском экономическом союзе в ходе заседания поделился управляющий партнер в компании PWC Дэвид Грэй. Глобальная экономическая сила, стремительная урбанизация, изменения климата, демо­графические и социальные изменения – именно эти факторы, по его мнению, будут предопределять развитие глобальной и региональной экономики в течение ближайших пяти лет.
О текущей ситуации с российской валютой, всплеске инфляции и возникшей в связи с этим ситуацией неопределенности, особенно с точки зрения роста капитальных инвестиций, а также об антикризисном управлении, позволившем российским предприятиям более грамотно проводить антикризисную политику, рассказал в выступлении заместитель министра экономического развития и торговли Российской Федерации Алексей Ведев.
Перспективам евразийской инте­грации, опыту адаптации к внешним экономическим шокам и различиям в подходе к стабилизации экономики посвятил свой доклад заместитель председателя Внешэкономбанка Андрей Клепач. По его мнению, одной из причин разной реакции экономик Казахстана и России на внешние вызовы являются разные модели поведения бизнеса и проводимой денежно-кредитной и бюджетной политики.
Андрей Клепач отметил высокую эффективность казахстанских инвестиционных процессов и государственных инвестиционных программ в сравнении с российской инвестиционной сферой. Он объяснил эту тенденцию отсутствием резких скачков в процентных ставках и доступностью кредитных ресурсов в Казахстане.
– Преимущество казахстанской экономики по сравнению с российской в том, что здесь намного более стабильный инвестиционный процесс. В какой-то мере на уровне частного бизнеса, поскольку нет таких резких скачков в процентных ставках и волн ужесточения кредитования, как в России. Во-вторых, намного стабильнее государственные инвестиционные проекты, их, может, меньше, чем в России по объему, но они более стабильные.
По мнению зампредседателя Внеш­экономбанка, эффективность системы государственного управления в Казахстане также выше российской.
– Система государственного управления или бюрократического управления в Казахстане эффективнее, чем в России. Во всяком случае разрыв между планом и тем, что реально выполнено, значительно меньше, – сказал Андрей Клепач.
В пленарной сессии также приняли участие основатель и партнер Maсro Advisory Кристофер Уифер, директор департамента макроэкономической политики Евразийской экономической политики Евгений Хотулев и другие спикеры.

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