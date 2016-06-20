Как сообщила пресс-служба ГП РК, в составе делегации находились представители Министерства юстиции, Следственного комитета, Верховного суда, Федеральной палаты адвокатов, Московской юридической академии и других правовых структур РФ. Участники встречи обсудили перспективные направления дальнейшего сотрудничества, усиления координирующей роли прокуратуры в обеспечении законности и борьбе с преступностью. Собеседники подчеркнули важность активизации взаимодействия для эффективного противодействия вызовам и угрозам современного мира, укрепления стабильности в регионе.

Генеральный прокурор проинформировал гостей об инициативах надзорного органа по внедрению примирительных процедур в судопроизводстве, модернизации уголовного, уголовно-процессуального и гражданско-процессуального законодательства. Также были обсуждены вопросы, связанные с реформами в правоохранительной и судебной системах, совершенствованием механизмов отбора и подготовки прокурорских кадров в Казахстане. О профессиональной подготовке сотрудников правоохранительной системы рассказал ректор Академии правоохранительных органов Улан Байжанов.