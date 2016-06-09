фото АФП

Они возвращаются?

После небольшой паузы в публикации материалов СМИ об ослеплении пилотов лазерными указками вновь пришло сообщение из Великобритании. Здесь пилот самолета А340 авиакомпании Virgin Atlantic был вынужден прервать свой рейс в Нью-Йорк сразу после вылета из лондонского аэропорта Хитроу. Как сообщили представители авиакомпании, сразу после взлета пилота ослепили лазером, после чего он в целях безопасности принял решение отменить полет и вернуться в аэропорт. В результате рейс пришлось отложить, а находившихся на борту 15 членов экипажа и 252 пассажиров – размещать в гостиницах. Британская полиция пока не установила, откуда именно и кто ослепил пилота.

Сообщается, что в последнее время в мире вновь увеличилось число случаев ослепления пилотов пассажирских лайнеров лазерными указками, и в среднем за год регистрируется порядка 1 500 таких происшествий.

История явления

«Законодателями моды» подобного опасного «развлечения» выступили американцы. Именно здесь в начале 90-х годов и был совершен первый акт лазерного хулиганства. Забава пришлась по вкусу, и с ростом количества продаваемых устройств, а также повышения их мощности в США резко увеличилось и число лазерных атак на самолеты: если в 2010 году было зафиксировано 2 836 случаев, то только за шесть месяцев 2011 года – уже 1 100 инцидентов. Всего с 2005 по 2013 год было зарегистрировано свыше 15 тыс. лазерных «подсветок» воздушных судов. Видимо, многим захотелось почувствовать себя героями фантастического сериала «Звездные войны» с их лучевыми мечами.

Лазерную эстафету подхватили и другие любители острых ощущений в Канаде, Великобритании, Германии, Швейцарии, Греции, Италии, Израиле и так далее. Так, в Италии только за шесть месяцев 2010 года было зафиксировано 240 подобных случаев, а в Канаде в 2013 году – 461 прецедент.

Объединяло всех этих с позволения сказать «шутников» одно – они старались ослеплять пилотов в самые ответственные и опасные моменты взлета и посадки воздушного судна, когда набирающий высоту или, наоборот, приземляющийся самолет особенно уязвим. Ослепленный экипаж почти не в состоянии правильно совершить сложные маневры, и это может привести к катастрофе.

Неужели этого и добиваются «повелители лучей»? И если да, то откуда у них такая жестокость и кровожадность?

Кто же вы, горе-«джедаи»?

Одним из таких был 39-летний житель Орегоны (США) Стивен Букуч, который обвинялся в двух случаях ослепления пилотов лазерной указкой в аэропорту Портленда. После ареста он сообщал полицейским, что более 20 раз совершал подобные действия. Делал это, желая пережить острые ощущения, для чего после атаки он перехватывал по рации полицейскую волну и слушал, как его ловят.

Для задержания Букуча пришлось проводить совместное расследование с участием полиции, ФБР и Федерального управления гражданской авиации. Ему грозило до пяти лет тюрьмы и штраф в размере 250 тыс. долларов. Однако у него оказались хорошие адвокаты, которые заявили, что Букуч страдал от травмы, которую получил на службе, будучи охранником. Он принимал болеутоляющие препараты и стал зависимым от них. Суд обязал обвиняемого пройти медицинскую экспертизу для проверки на вменяемость и отпустил его под залог.

Жителя Вирджинии, 56-летнего Роберта Брюса, раздражал шум самолетов, что неудивительно, ведь он жил поблизости от базы ВМС Naval Air Station Oceana. Он неоднократно звонил в специальную службу, которая принимает жалобы на шум, заявлял, что ненавидит ВМС, и утверждал, что начал бы стрелять по самолетам, если бы у него было ружье. Как установило следствие, он не раз пытался ослепить пилотов военных самолетов, «чтобы они не летали над его домом».

Задержать его удалось после того, как мужчина в очередной раз «подсвечивал» истребители F 18, пилоты которых зафиксировали место, откуда шел луч, и сообщили об этом в полицию. Стражи порядка нашли Брюса на заднем дворе его дома с лазерной указкой в руках, которую он направлял в небо. Самолетоненавистнику грозит до 20 лет тюрьмы.

Достается от лазерных хулиганов и вертолетам. В Лос-Анджелесе были задержаны двое местных жителей – Флойд Аткинс и Альваро Хименес, которые пытались ослепить пилотов… полицейского вертолета. Странный выбор, учитывая, что стражи порядка подобных действий в отношении своих коллег не прощают. Пока они «играли» с одним вертолетом полицейских, сюда прилетел второй, пилоты которого надели специальные защитные очки, а также подтянулись наземные силы. По наводке с воздуха автопатрули и задержали обоих злоумышленников, которые, избавившись от лазерных указок, пытались скрыться с места преступления. Кстати, учитывая, что за последние полгода здесь предпринималось несколько попыток ослепления лазером пилотов полицейских вертолетов и гражданских самолетов, стражи порядка предполагали передать дело Аткинса и Хименеса в ФБР для тщательного расследования и предъявления более тяжких обвинений.

А вот Серджио Родригес, видимо, решив покрасоваться перед своей подружкой, попытался ослепить лазерной указкой пилота санитарного вертолета, который вез ребенка в больницу. Пилот медицинской машины вызвал полицейских, но когда их вертолет прибыл на место происшествия, бесстрашный Родригес решил «подсветить» и второй геликоптер, причем сделал это целых семь раз. Благодаря его настойчивости он и был обнаружен с воздуха, а затем задержан патрульными вместе со своей подружкой. Теперь ему предстоит отбывать наказание – 14 лет тюрьмы. Пока это самый суровый приговор лазерному хулигану в США. Впрочем, на него также повлияло далеко не законопослушное прошлое Родригеса, судимого ранее за ограбление.

Вот такая получилась мини-галерея лазерных «хулиганов»: не вполне вменяемый и, возможно, больной гражданин, раздраженный пацифист, безбашенные юнцы и откровенно криминальный деятель. Вариации могут быть разными, но, чем бы ни были продиктованы подобные действия, итог этой деятельности может стать очень печальным.

Ужесточаются сроки наказания и в других странах. Так, в Италии подобным преступникам грозит тюремное заключение до 5 лет. Столько же они могут получить и в Канаде, причем вместе со штрафом до 100 тыс. канадских долларов. А в Швейцарии вообще был введен запрет на продажу лазерных указок. Здесь, кстати, были зафиксированы случаи их использования не только против пилотов воздушных судов, но и для ослеп­ления проводников поездов.

Игрушка или все-таки оружие?

Наверняка не очень многие знают, что лазерные указки, фонарики и прицелы, используемые хулиганами, имеют военное происхождение. Когда в армиях мира убедились, что не удастся создать боевые лазеры, способные разрезать самолеты, корабли и танки так легко, как в фантастических фильмах, то было обращено внимание на ослепляющее воздействие лучей. Были разработаны специальные установки как для выведения из строя аппаратуры противника, так и для воздействия на его живую силу. Кое-что даже было испытано в боевой обстановке в конфликте между Великобританией и Аргентиной за Фолклендские острова в 1982 году.

Однако впоследствии был подписан Протокол IV об ослепляющем лазерном оружии (Дополнительный протокол) к Конвенции о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие, который вступил в силу 13 октября 1995 года. По состоянию на январь 2012 года данный Дополнительный протокол о запрете ослеп­ляющего лазерного оружия был ратифицирован 114 государствами. В нем, в частности, говорилось: «Под запретом находится лазерное оружие, которое специально сконструировано и имеет в качестве основной задачи (или одной из главных задач) необратимое ослепление солдат противника».

И хотя при этом речь идет, конечно, о более мощных системах, нежели те лазерные устройства, что имеются в продаже, что мешает недобросовестным производителям увеличить их мощь и превратить безобидные игрушки в настоящее оружие? К кому может попасть в руки это оружие и как им воспользуются, остается только догадываться.

Потенциальная индульгенция

Некоторые неосторожные заявления ученых могут как в определенной степени простимулировать рассматриваемое явление, так и в некоторой мере послужить оправданием для граждан, уже совершивших подобное деяние, квалифицируемое во многих странах как преступление.

Речь идет об утверждении экспертов в области медицинских исследований из Института офтальмологии в Лондоне. Они говорят, что нет никаких доказательств, что луч из лазерной указки может повредить зрение пилотов самолетов. По их словам, если направить такой луч на летящий самолет, пучок света должен пройти большое расстояние и преодолеть стекло кабины. Такие условия рассеивают луч достаточно, чтобы он не представлял угрозы для глаз пилота, заверяют ученые. Впрочем, они согласны с тем, что кратковременное ослепление и отвлечение внимания могут сыграть роковую роль для экипажа и пассажиров самолета.

Думается, что подобные заявления, не имея большой ценности ни для науки, ни для общества, только будут на руку лазерным «хулиганам». К тому же имеется прецедент, когда канадская авиакомпания West Jet сообщила, что два ее пилота, которых в 2014 году ослепили при заходе на посадку в Оттаве, все-таки получили травмы глаз.

Кстати, тогда в Канаде имело место организованное применение лазерных указок. 22 сентября 2014 года преступники трижды ослепляли пилотов самолетов, совершавших посадку в Ванкувере и один раз – в Оттаве. Найти их не удалось.

А представьте себе, что будет, если организуются не простые хулиганы-«любители», а профессио­налы-террористы? Страшно подумать, что могут натворить они, используя даже не взрывчатку и оружие, а всего лишь «безобидные», пока особо не попадающие под зап­рет лазерные «игрушки»…