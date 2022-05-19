Процедуру получения земель могут упростить для бизнеса в Казахстане

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил внедрить автоматизированный механизм подачи и рассмотрения заявки на получение земель для бизнеса, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Глава государства в ходе встречи с представителями бизнеса в Акорде заявил, что для построения сильной и устойчивой рыночной экономики необходима системная работа по выявлению и устранению факторов неравной конкуренции. Риски ее возникновения, по его словам, кроются в неэффективных процедурах предоставления мер государственной поддержки, их выборочности. Это касается налоговых льгот, выделения земельных участков, госзакупок и административного регулирования в целом.

«Бизнес жалуется на отсутствие возможности получить участки на общих основаниях. Предполагалось, что системным решением этой проблемы станет создание прозрачной карты земельных ресурсов. Но работа в этом направлении ведется очень медленно. Действующий электронный ресурс неудобен для пользователей, остается открытым вопрос актуальности данных, нет интеграции с другими системами. Правительству нужно взять этот вопрос под особый контроль. Эффективная реализация проекта позволит оперативно перейти к следующему шагу – внедрению автоматизированного механизма подачи и рассмотрения заявки на получение земель. Такую систему необходимо запустить до конца года», – поручил Президент.