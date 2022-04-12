В Казахстане усложнили процедуру создания частных операторов рынков, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

В 2021 году Агентство по защите и развитию конкуренции провело работу по упразднению 9 операторов, из них 5 остаются как подведомственные организации, 4 приватизированы либо подлежат ликвидации. С учетом передачи функции ТОО «Оператор РОП» в пользу АО «Жасыл даму», в настоящее время количество операторов составляет 41, при этом 2 из них частные. Речь идет о АО «СәттіЖұлдыз» и ТОО «SilkWayMonitoring».

«3 января текущего года был подписан закон по вопросам развития конкуренции, который предусматривает создание института «специального права», дополняющего и совершенствующего механизм государственной монополии. Соответствующие изменения в Предпринимательский кодекс вступают в силу с 1 июля 2022 года», - сообщили в пресс-службе АЗРК.

Документом регулирование субъектов, наделенных специальными правами (операторов), будет осуществляться на следующих принципах:

1) ценовое регулирование, уполномоченным органом по согласованию с антимонопольным органом;

2) запрет на участие в других юридических лицах;

3) запрет на иную деятельность;

4) публичность и открытость информации;

5) возмещение упущенной выгоды бизнесу, чья деятельность затронута в связи с ведением специального права;

6) отлагательный период на полгода, для подготовки участников рынка.

В Реестр субъектов специального права будут включаться только те операторы, чья деятельность оказывает влияние на общие условия обращения товара на соответствующем либо смежном товарных рынках.

На сегодня предполагается регулирование 18 операторов, оставшиеся 21 не подлежат регулированию, поскольку не оказывают влияния на рынок либо их деятельность уже регулируется законодательством о естественных монополиях.

«Законом максимально усложнена процедура создания частных операторов. Это допускается только в тех случаях, когда невозможно создание юридических лиц со 100% участием государства», - сообщили в ведомстве.