Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Общество
Процедуру голосования на референдуме разъяснил член ЦИК РК
Тусупбекова Лаура

Член Центральной избирательной комиссии РК Шавкат Утемисов, отвечая на вопросы журналистов в Сенате, дал пояснения относительно процедуры голосования на референдуме, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Так, журналисты спросили, какая часть казахстанцев должна проголосовать, чтобы референдум считался состоявшимся. По словам Шавката Утемисова, по закону должно проголосовать большинство населения.

«Решение будет считаться принятым, если число участников превысит 50 процентов от имеющих право участвовать. Поправка будет принята, если за нее конкретно проголосуют более 50 процентов, принявших участие в референдуме», - ответил он.

Также член ЦИК отметил, что референдум будет осуществляться в авторизационной форме.

«То есть, желающий принять участие должен явиться на избирательный участок, взять бюллетень и выразить свое право», - сказал Шавкат Утемисов.

Отвечая на вопрос о том, будут ли принимать участие в референдуме наблюдатели, в том числе международные, член ЦИК ответил утвердительно.  

«Да, сейчас уже ведется работа над этим, и представители других стран тоже изъявляют желание принять участие. То есть, наблюдатели, как отечественные, так и международные на референдуме будут», - сказал он.

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