Процентную ставку туристского взноса для иностранцев заменят на фиксированную в Казахстане

Общество
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Фиксированная ставка в размере 0,5 МРП будет действовать для городов Астана, Алматы и Шымкент и 0,2 МРП для остальных регионов.

Фото: Kazpravda.kz

Договоренность по внесению изменений в действующие правила достигнута в результате рабочей встречи первого заместителя председателя правления НПП «Атамекен» Максата Кикимова и вице-министра культуры и спорта РК Ержана Еркинбаева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НПП РК "Атамекен".

Представители госоргана и бизнеса неоднократно встречались по вопросам обсуждения механизма по внедрению туристского взноса. В результате принято концептуальное решение по замене процентной ставки туристского взноса для иностранцев Bed Tax на фиксированную. Фиксированная ставка в размере 0,5 МРП будет действовать для городов Астана, Алматы и Шымкент и 0,2 МРП для остальных регионов.

Управляющий директор департамента туризма Дамиля Кунанова в ходе расширенного совещания с участием отельеров, где были презентованы принятые предложения, поблагодарила отраслевое министерство и бизнес сообщество за активное участие в решении данного вопроса.

«Мы в очередной раз собрались по реализации постановления Правительства по уплате турвзноса. В связи с возникшими вопросами у рынка по механизму уплаты, данный вопрос мы держим на контроле с ноября 2022 года. Хотелось бы отметить, что большинство предложений бизнеса по постановлению и отраслевому законодательству были приняты МКС РК. Выражаю благодарность коллегам из туротрасли, которые оперативно инициировали предложения по внесению изменений в правила, а также профильное министерство за их поддержку», - сказала Дамиля Кунанова.

Вице-министр культуры и спорта Ержан Еркинбаев отметил, что при введении нормы у бизнеса возникла масса вопросов, благодаря НПП, Центру развития городского туризма и Казахстанской туристской ассоциации был оперативно мобилизован рынок, с которым проведены обсуждения и собраны все предложения.

«Были приняты несколько глобальных решений, вместо процентной ставки будет применена фиксированная ставка. Есть ряд предложений по изменению в отраслевой закон. На данный момент у нас стоит задача оперативно внести изменения в правила совместно с НПП, для удобства гостей и чтобы у отельеров в операционном плане не возникали трудности», - отметил Ержан Еркинбаев.

Как сообщил председатель Комитета индустрии туризма Дастан Рыспеков, для внесения соответствующих изменений в постановление и законодательство потребуется некоторое время.

«Учитывая действующие процедуры принятия нормативно-правовых актов, с Нацпалатой достигнута договоренность, что первостепенно мы отработаем вопрос по внесению изменений в постановление Правительства РК, что займет 1-1,5 месяца, в дальнейшем до конца года отработаем вопрос по внесению изменений в законодательство», - сказал Дастан Рыспеков.

Кроме того, среди поддержанных МКС РК предложений рынка отмечается исключение детско-оздоровительных центров, гостиниц при объектах придорожного сервиса из списка операторов туристского взноса для иностранцев. Для облегчения работы операторов предлагается изменить форму и срок по предоставлению сведений в МИО по учету уплаченного туристского взноса, будут рассмотрены предложения по освобождению от уплаты сбора детей до 18 лет, взимание взноса только в течение первых 14 дней проживания. Также, отельеры обеспокоены отсутствием четкого механизма по налоговому и бухгалтерскому администрированию.

До внесения изменений в соответствующие подзаконные акты, в населенных пунктах, где уже были приняты решения маслихатов по утверждению туристского взноса, места размещения будут придерживаться действующих правил.

Подводя итоги совещания, вице-министр культуры и спорта Ержан Еркинбаев заверил участников рынка в том, что все предложения бизнеса будут рассмотрены, а с учетом возникших у бизнеса сложностей по бухгалтерскому и налоговому администрированию, Министерство запросит у Комитета государственных доходов МФ РК разъяснения по механизму.

 

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