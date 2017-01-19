​Процесс идет – это самое главное

Мирные переговоры такого рода, какие идут вокруг Сирии, – это сложный, многослойный процесс. Согласования позиций могут идти одновременно на нескольких уровнях, в нескольких форматах. Сейчас мы становимся свидетелями того, как складывается совершенно новый формат переговоров – Астанинский процесс.

Говорить сейчас о хоть каких-то его результатах, конечно, рано. Но есть один важный момент, который, по сути, уже можно считать очень важным итогом проводимой работы, – процесс мирного урегулирования, поисков компромисса, путей решения уже идет. Это действительно очень важно, учитывая весь масштаб трагедии в Сирии, масштаб самого конфликта, его продолжительность и его разрастание (то, что начиналось как гражданская война, приобрело масштабы большого регионального конфликта, где задействованы интересы различных сил, сторон, внерегиональных игроков). Важно, что стороны готовятся к урегулированию, находятся в поиске оптимальных форматов нахождения компромисса, заинтересованы в поиске консенсуса. Так что, повторюсь, начать эти переговоры – уже успех.

Тот факт, что основные вовлеченные стороны – Россия, Турция, Иран – инициировали процесс в Астане, дает основания для сдержанного оптимизма. Это позволяет говорить о том, что совершенно определенно есть понимание необходимости достижения компромисса как минимум. А может даже, уже есть определенные точки, где компромисс будет найден, – если идет подготовка к переговорам, то есть понимание повестки дня, а следовательно, может быть, есть и понимание того, как двигаться, чтобы решить имеющиеся вопросы.

Казахстан непосредственно в переговорах участия не принимает, роль Астаны здесь может восприниматься как чисто техничес­кая, но все-таки это не совсем так. Когда речь идет о такого рода многосторонних консультациях, выбор места их проведения чрезвычайно важен. Напомню, что инициа­тива проведения переговоров в Астане была выдвинута не самим Казахстаном, а сторонами-участницами. Это подчеркивает нашу роль как нейтральной стороны, нашу позицию страны, которая всегда выступает за мирное решение конфликтов, это подчеркивает гуманитарные и общеполитические посылы Астаны. Зарубежные коллеги позитивно оценивают то, что в качестве площадки для переговоров выступает именно казахстанская столица, – это только усилило подготовку к самому процессу, поскольку место проведения не вызвало никаких разногласий между сторонами.

Проведение переговоров по Сирии в нашей столице способствует тому, что Астана утверждается в новом реноме – одной из политических столиц мира. Один зарубежный коллега недавно отметил, что Астана становится этакой «азиатской Женевой», – это очень интересный образ нашей столицы, который усиливает значимость всей страны, способствует укреплению политического авторитета, увеличению международного внимания к той политике, которую проводит Казахстан, и вносит вклад в формирование позитивной политической атмосферы вокруг нашей страны.