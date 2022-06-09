Процесс пошел!

Создан маслихат новой – Улытауской области.

В среду, 8 июня, вступил в силу Указ Президента Казахстана о создании трех новых областей. В связи с этим в Жезказгане состоя­лась первая сессия маслихата Улытауской области, выделенной из состава Карагандинской.

На ней был избран секретарь местного представительного органа. Им стал 57-летний Баур­жан Шингисов. У него большой опыт депутатской работы и госслужбы. Он был акимом городов Сатпаева и Жезказгана, которые вошли в состав Улытауской области.

Депутатский корпус маслихата Улытауской области был формирован шестью днями раньше. В него вошли 12 народных избранников. Их, ориентируясь на место жительства, выделили из состава Карагандинского областного маслихата.

Кроме того, 8 июня были сформированы аппарат нового маслихата, его постоянные комиссии, а также утвержден регламент работы. Отметим, что это первый госорган, созданный в Улытауской области.

Акиматы, управления и департаменты местных исполнительных органов еще формируются. Госбюджет Карагандинской и Улытауской областей разделят пропорционально поступающим налогам и трансфертам.