Процесс трансформации стипендиальной программы «Болашак» продолжается - Олжас Сакенов

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В интервью интернет-порталу kazpravda.kz председатель правления АО «Центр международных программ» Олжас Сакенов рассказал об итогах деятельности компании в уходящем году и поделился планами на будущее

- Олжас Берлесович, расскажите об основной деятельности и промежуточных результатах Центра за этот год?

- С начала года в рамках международной стипендии «Болашак» по итогам трех потоков присуждено 383 стипендии, из которых 60% составляют специальности естественно-технического блока. Указанный показатель свидетельствует об успешной реализации поручения Главы государства о переориентации программы «Болашак» в сторону технических специальностей. Этому способствовал ввод новых льготных категорий для инженерно-технических и медицинских работников, с предоставлением уникальной возможности пройти языковые курсы продолжительностью до 12 месяцев.

Кроме того, по поручению президента в этом году проведены 2 конкурсных отбора по проекту «500 научных стажировок»: 
1) по итогам приема документов с 19 декабря 2022 года по 15 марта 2023 года было зарегистрировано 620 заявок претендентов для прохождения научных стажировок. Из них допущено на конкурсный отбор 588 претендентов, по итогам собеседований с Экспертной комиссией рекомендовано 328 претендентов;
2) в период c 28 августа по 13 октября 2023 года для участия в конкурсе на присуждение научной стажировки подали документы 697 претендентов, из них допущены к участию в конкурсе 689 претендентов.

- Будет ли возвращена возможность обучения на степень бакалавра в рамках программы «Болашак»?

- Ведется работа по возобновлению подготовки бакалавров за рубежом в рамках программы «Болашак».

- Ранее вы упоминали о трансформации стипендиальной программы Болашак. Что именно вы планируете изменить?  

В текущем году разработаны конкретные меры по реформированию стипендии «Болашак» в виде проекта Стратегии развития международной стипендии «Болашак» на 2023-2026 годы. Проект Стратегии содержит 8 ключевых задач:
1. Переход к точечной подготовке кадров исходя из потребностей рынка труда;
2.  Утверждение отдельной квоты для обучения по программе «бакалавриата» для победителей международных и республиканских олимпиад; 
3. Усиление программ подготовки научных кадров;
4. Целевая подготовка кадров для регионов; 
5. Мониторинг и оценка эффективности программы и социально-экономического вклада выпускников в развитие страны; 
6. Локализация академических программ и диверсификация зарубежных вузов; 
7. Транспарентный механизм выявления лидеров и талантов; 
8. Повышение эффективности через цифровизацию.

- Министерством науки и высшего образования РК продвигается концепция по созданию так назваемого центрально-азиатского образовательного хаба в Казахстане. Каково участие Центра в концепции Study in Kazakhstan?

- Да, вы верно заметили. С целью продвижения концепции Study in KZ и распространения информации о преимуществах и возможностях высшего образования Казахстана Центр участвует в проведении международных выставок в Центральной Азии. Например, в следующем году планируется провести такие выставки в Кыргызстане, Узбекистане, Таджикистане и Российской Федерации.

Совсем недавно, в период с 10 по 12 октября 2023 года в рамках международной выставки «Здравоохранение, образование и спорт в эру Возрождения могущественного государства» Центр международных программ провел выставку «Дни образования Казахстана в Туркменистане». В ней приняли участие Назарбаев Университет, Казахский национальный педагогический университет имени Абая, Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева, Павлодарский педагогический университет имени Алкей Маргулана, Южно-Казахстанский университет имени Ауэзова и Аркалыкский педагогический институт имени Ы.Алтынсарина.

Мероприятие было официально открыто и посещено главами дипломатических миссий, представителями кабинета министров и другими руководителями разных организаций. На выставке казахстанских вузов побывало около 1 000 человек. Выставку широко осветили СМИ Казахстана и Туркменистана. Представители казахстанских вузов отметили высокий уровень организации мероприятия со стороны Центра международных программ.

- Какие важные встречи и соглашения были проведены и подписаны в этом году? 

- Да, в этом году наша команда активно начала работу по установлению связей с зарубежными посольствами. Так уж получилось, что по статистике большинство претендентов в качестве страны обучения выбирают США и Великобританию. В этой связи, с целью расширения списка учебных заведений проведены встречи с 26 посольствами ведущих стран Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона, Северной Америки и СНГ. 

Как следствие, в текущем году подписано соглашение с посольством Франции о предоставлении 38 грантов для изучения французского языка для инженерно-технических работников, желающих пройти обучение во Франции в рамках международной стипендии «Болашак». 

Достигнута договоренность с ведущим голландским медицинским университетом Erasmus Medical Center Rotterdam о предоставлении 10% скидки на обучение медицинских работников по программе магистратуры и бесплатное обучение по программе докторантуры; с топовым австралийским университетом University of Sydney о 20% скидке на обучение для инженерно-технических работников по программе магистратуры и бесплатное обучение по программе докторантуры, освобождение от платы за подачу заявления на поступление; с Ghent University и University of Alberta о 50% скидке на обучение по программе магистратуры.

- В этом году 30-летие программы Болашак. Расскажите, какие мероприятия проведены в преддверии праздника?

Да, был проведен ряд различных мероприятий. В марте состоялась онлайн встреча «Bolashaq Talks» на тему «Стартапы выпускников программы «Болашак». На данной дискуссионной площадке были подняты вопросы социального предпринимательства, его необходимость в обществе страны для решения социальных проблем и мотивирования предпринимательства в этом направлении. Модератором выступил представитель НПП «Атамекен» Эмин Аскеров.

Также состоялась встреча выпускников программы «Болашак» на базе Медицинского центра Управления Делами Президента РК. По итогам мероприятия подписан меморандум о сотрудничестве. Работодатели рассказали о возможностях трудоустройства и об актуальных вакансиях.

В апреле Центр международных программ организовал посадку деревьев, приуроченную к 30-летию международной стипендии «Болашак» с целью улучшения экосистемы и озеленения города. 

В мае т.г. в рамках Астанинского международного форума провели панельную сессию «Образование как драйвер экономического роста» с участием Министра науки и высшего образования Саясат Нурбека и представителей ведущих международных учебных заведений. 

В рамках форума к 25-летию Астаны прошла панельная сессия “Astana – Bolashaq” с выпускниками «Болашак», где они поделились своей историей поступления по программе «Болашак» и как они применяли свои знания и опыт в развитии нашей столицы. 

В июне на базе спорткомплекса ЕНУ им. Л.Н. Гумилева совместно с «Ассоциацией выпускников Болашак» организована V Спартакиада с участием более 100 выпускников программы «Болашак». Проведены состязания в разных видах спорта: футбол, баскетбол, настольный теннис, шахматы, асық ату, арқан тарту.

Проведен ряд онлайн встреч с учениками 9-11 классов в рамках менторского проекта «Өскенде кім боласың?» с участием менторов – выпускников программы «Болашак» с целью профориентационной работы среди школьников совместно с КГУ «Методический центр Туркестанской области» Управления развития человеческого потенциала Туркестанской области, ГУ «Управление образования Павлодарской области».

В сентябре проведена форсайт-сессия с выпускниками программы «Болашак» совместно с социальными предпринимателями Астаны с целью разработки решения различных социальных проблем (участники были поделены на команды, разбирали разные кейсы, предлагать свои идеи и решения).

В октябре Центром международных программ была организована встреча с выпускниками программы «Болашак» на базе детского сада №35 г. Астаны с целью разъяснения правил отбора для участия в конкурсе по международной стипендии «Болашак».

Разработана отдельная вкладка «Bolashaq 30zhyl» на корпоративном сайте, где публикуются поздравления от партнеров и ВУЗов. 

Кроме того, планируется проведение форума в честь 30-летия с участием ярких представителей программы Болашак.

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