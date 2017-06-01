Протянули руку помощи

В масштабной информационно-благотворительной акции, инициированной прокуратурой региона, приняли участие более 20 тыс. человек. Сельчане и горожане получили квалифицированную медицинскую помощь, юридическую консультацию, полезную информацию по экономическим, образовательным и банковским вопросам, а также государственным услугам. Кроме того, малоимущим семьям оказана социальная поддержка. Прокурор области Ернат Сыбанкулов принимал граждан лично в общественных местах районов, подробно отвечая на заданные вопросы. Все они нашли оперативное решение.

– Зачастую недовольство граж­дан вызывает тот факт, что государственные служащие не обращают внимания на очевидные, необходимые для населения нужды. По этой причине нам необходимо чаще встречаться с людьми и организовывать свою работу, исходя из их пожеланий. Нужно слушать граждан, только тогда мы придем к реальным результатам. Именно этого от нас требует Глава государства, – отметил после акции Ернат Сыбанкулов.

По его словам, в регионе есть проблемы, о которых все знают, говорят, пишут, однако, ввиду неправильного планирования и организации работы, они не могут найти разрешение на протяжении многих лет. К примеру, всем известны трудности жителей дачных массивов в Таразе. Люди постоянно жалуются на проблемы с электричеством, газом, нерегулярными пассажирскими перевозками, отсутствием медпунктов. А особо остро стоит вопрос изменения целевого наз­начения земельных участков.

Сразу после встречи с населением в рамках акции по оперативным мерам прокуратуры области из местного бюджета выделено 10 млн тенге для проведения землеустроительных работ, вместе с тем рассматривается вопрос об открытии медицинских пунктов. То есть проблемы, существовавшие на протяжении семи лет, наконец, стали решаться.

По настоянию населения Жуалынского района прокуратурой обращено внимание местных властей на плачевное состояние дорог, на ремонт которых ежегодно выделяются бюджетные средства. Но не проходит и года, как они вновь «обрастают» ямами. Почему-то никто не заставляет подрядчиков за свой счет ремонтировать дороги, хотя они дают гарантии за проделанный ремонт, возмутились в надзорном органе региона. В этом же районе по требованию жителей обращено внимание должностных лиц на состояние здания центра обслуживания населения, где нет нормальных условий для получения услуг. Хотя ежемесячно здесь обслуживаются до 10 тыс. человек.

Предприниматели Таласского района обратили внимание прокуроров на многочисленные факты привлечения их к административной ответственности за торговлю в неустановленных местах, хотя эти места в районе никем еще не определены. В результате отменено 74 незаконных административных материала.

Также в ходе акции решены вопросы с трудоустройством 168 безработных, 1 530 человек получили квалифицированную медицинскую помощь, 200 жамбылцев изъявили желание заниматься бизнесом, 300 молодых ребят благодаря акции смогли определиться с будущим обучением в вузах. Решены и вопросы граждан с обеспечением бесплатным питанием их детей, получением инвалидности, материальной помощи, алиментов и земли под индивидуальное жилищное строительство.

В Таразе шести нуждающимся семьям благодаря акции выделили квартиры от акимата. Еще ряду малообеспеченных граждан и государственных детских учреждений достались ценные подарки в виде бытовой техники от крупных предпринимателей. Завершилась акция концертной программой и сельскохозяйственной ярмаркой, где по сниженным ценам можно было приобрести качественную продукцию местных товаропроизводителей.

– Основная цель автокаравана – достучаться до каждого жителя, найти ответы на актуальные воп­росы, разрешить злободневные проблемы, улучшить благосостояние малоимущих семей, помочь с укреплением здоровья населения. Большой акцент ставился и на молодежь, которой необходимо определиться со своим местом в обществе, понять, что нужно сделать, чтобы быть полезным стране, – отметил заместитель акима области Ерканат Манжуов.

Учитывая положительный результат акции и огромный резонанс среди населения, подобные мероприятия организаторы решили проводить на постоянной основе.