​Протянуть руку помощи

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Галина ВОЛОГОДСКАЯ, Усть-Каменогорск

Накануне Дня Независимости в областном центре Восточного Казахстана открылось единственное в своем роде учреждение «Ак ниет» для ребят с инвалидностью.

«Иногда все, что нужно сделать, чтобы успокоить кого-то, это напомнить ему, что вы рядом» – эти слова «мамы» книг о муми-троллях финской сказочницы Туве Янссон как нельзя лучше отражают суть новой школы-интерната. У сотни маленьких восточноказахстанцев, лишенных слуха, зрения или прикованных к инвалидной коляске, появились все условия для быта, обучения, медицинской помощи и получения профессии.

– Открытием школы-интерната «Ак ниет» мы реализуем одно из поручений Главы государства о равных возможностях для всех детей, – отметил в ходе церемонии открытия аким Восточного Казахстана Даниал Ахметов. – Ребята с особыми потребностями будут обу­чаться в обычных школах рядом со сверстниками, быть в социуме. Каждый из них получит профессию.

По словам строителей и педагогов, для Казахстана этот проект уникальный. Каждая мелочь в здании подчинена принципу безбарьерной среды: все подъемы-спуски оборудованы пандусами, в вестибюлях и комнатах – кнопки вызова, в классах – специальные доски и компьютерные места.

– Помимо жилых комнат здесь масса помещений для занятий физкультурой, тренингов, медицинской коррекции, – рассказал директор компании-застройщика Дмитрий Сомов. – Все рассчитано на то, чтобы ребенок мог полноценно жить, лечиться, учиться, развиваться.

На уроки акниетовцы будут ходить в ближайшие школы и колледжи вместе с обычными учениками. Одну из них уже оборудовали для учеников с нарушением опорно-двигательного аппарата. К слову, мини-социсследование, которое специалисты заранее провели в ученических коллективах, показало: у школьников отсутствует какая-либо тревожность по поводу особенных ребят в классах. Более того, в перспективе на базе технических мастерских интерната планируется обучение рабочим профессиям всех старшеклассников округи. Для самих акниетовцев 10–11-х классов предусмотрены еще краткосрочные профессио­нальные курсы, в том числе по бухгалтерии, программированию, переводческому делу.

– Наши дети каждый день должны быть среди сверстников, – отметила директор школы-интерната Светлана Кривицкая. – Вместе учиться, общаться, дружить. То есть быть на равных. Это и есть то самое инклюзивное образование.

Стоимость проекта – 550 млн тенге. Спонсоры подарили необычному учреждению оборудованный подъемником микроавтобус. Все услуги, предусмотренные для воспитанников, бесплатные. Для семей, в которых из-за инвалидности ребенка мама, как правило, не работает, это настоящий спасательный круг. Но даже если с достатком все в порядке, такая поддержка, по словам специалис­тов, окрыляет родителей.

– Спасибо за внимание, заботу, – искренне поблагодарила на открытии мама одного из акние­товцев Асемгуль Кемчубаева. – Нам очень важно, что наших детей примут в обычную школу, они смогут получить образование, профессию. Ведь каждый родитель верит: со временем их ребенок состоится как личность. Сегодня нашим детям дали такой шанс.

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