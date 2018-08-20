Вслед за бесславно вылетевшими из Лиги Европы павлодарским «Иртышом» (они еще в первом круге проиграли литовскому «Тракаю» – 0:0, 0:1), а также костанайским «Тоболом» (которые вначале одолели по сумме двух встреч грузинскую «Самтредию» – 1:0, 2:0, но во втором раунде из-за правила гостевого гола уступили армянскому «Пюнику» – 2:1, 0:1), такая же участь постигла и алматинский «Кайрат», который не смог пройти чешскую «Сигму», проиграв в первом мачте – 0:2, а дома уступив со счетом – 1:2.

Стоит посочувствовать владельцу клуба – председателю наблюдательного совета «Кайрата» Кайрату Боранбаеву, который вкладывает немало средств и души (построив к тому же одну из лучших клубных баз в Европе), а полноценной отдачи до сих пор не получает. «Сегодня «сыграли» на «отлично» только наши болельщики. Спасибо за вашу веру в клуб и нашу работу», – написал он в Instagram.

И действительно, в этот день, казалось, в Алматы будет большой праздник. Люди почти целиком заполнили Центральный стадион, оставались на открытых трибунах, даже когда полил сильный дождь, но вот только игроки оказались в какой-то прострации. Вместо того чтобы с первых же минут обрушить град атак на ворота гостей – которые даже в первом матче не выглядели столь грозно, да и чемпионат своей страны начали ни шатко ни валко – «Кайрату» и вовсе вначале пришлось усиленно обороняться. Далее алматинцы смогли таки отвести противника от своих ворот и даже провели нес­колько атак, но прогнозируемо безрезультативных.

Не будем пересказывать весь сюжет игры, а скажем лишь о том, что в итоге «Кайрат» уступил, причем еще и две красные карточки получил. Не такой игры мы ожидали от одного из флагманов отечественного футбола.

В это же время стал известен соперник столичной «Астаны», которая после вылета из Лиги чемпионов (где очень даже неплохо сражалась на последнем этапе с сильным хорватским «Динамо») теперь будет выступать именно в Лиге Европы. Им стал хорошо нам всем известный кипрский АПОЭЛ, который в свою очередь выбил из этого турнира израильский «Хапоэль» из Беэр-Шевы с общим счетом – 5:3. Первый матч команды проведут 23 августа в Никосии, а ответный – через неделю в столице Казахстана. Победитель пары сыграет в групповом этапе Лиги Европы.