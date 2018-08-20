​Провал в Лиге Европы

322
Аскар Бейсенбаев

Вслед за бесславно вылетевшими из Лиги Европы павлодарским «Иртышом» (они еще в первом круге проиграли литовскому «Тракаю» – 0:0, 0:1), а также костанайским «Тоболом» (которые вначале одолели по сумме двух встреч грузинскую «Самтредию» – 1:0, 2:0, но во втором раунде из-за правила гостевого гола уступили армянскому «Пюнику» – 2:1, 0:1), такая же участь постигла и алматинский «Кайрат», который не смог пройти чешскую «Сигму», проиграв в первом мачте – 0:2, а дома уступив со счетом – 1:2.

Стоит посочувствовать владельцу клуба – председателю наблюдательного совета «Кайрата» Кайрату Боранбаеву, который вкладывает немало средств и души (построив к тому же одну из лучших клубных баз в Европе), а полноценной отдачи до сих пор не получает. «Сегодня «сыграли» на «отлично» только наши болельщики. Спасибо за вашу веру в клуб и нашу работу», – написал он в Instagram.

И действительно, в этот день, казалось, в Алматы будет большой праздник. Люди почти целиком заполнили Центральный стадион, оставались на открытых трибунах, даже когда полил сильный дождь, но вот только игроки оказались в какой-то прострации. Вместо того чтобы с первых же минут обрушить град атак на ворота гостей – которые даже в первом матче не выглядели столь грозно, да и чемпионат своей страны начали ни шатко ни валко – «Кайрату» и вовсе вначале пришлось усиленно обороняться. Далее алматинцы смогли таки отвести противника от своих ворот и даже провели нес­колько атак, но прогнозируемо безрезультативных.

Не будем пересказывать весь сюжет игры, а скажем лишь о том, что в итоге «Кайрат» уступил, причем еще и две красные карточки получил. Не такой игры мы ожидали от одного из флагманов отечественного футбола.

В это же время стал известен соперник столичной «Астаны», которая после вылета из Лиги чемпионов (где очень даже неплохо сражалась на последнем этапе с сильным хорватским «Динамо») теперь будет выступать именно в Лиге Европы. Им стал хорошо нам всем известный кипрский АПОЭЛ, который в свою очередь выбил из этого турнира израильский «Хапоэль» из Беэр-Шевы с общим счетом – 5:3. Первый матч команды проведут 23 августа в Никосии, а ответный – через неделю в столице Казахстана. Победитель пары сыграет в групповом этапе Лиги Европы.

Популярное

Все
Защитим права детей
Развивать оборонно-промышленный комплекс
Как взыскивают долги и алименты
Оставаться человеком
Лабиринт из сена и юрты с роботами
Отцы и дети
Когда экокультура снижает тревожность
Вручены ключи
«Мамочка моя»: шаги к успеху
В школах внедряется единый дизайн-код программы «Адал азамат»
Призвание Айгуль Суюнжановой
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Встречи с личным составом
Особенный фильм про сильных людей
Поручениям Президента – своевременное и качественное исполнение
Мощная песчаная буря обрушилась на Египет
Школа искусств открылась в селе
Здравоохранение нового уровня: как реформы меняют жизнь казахстанцев
Радуют глаз ковры Приаралья
Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Ораза айт
В США выпустят памятную золотую монету с изображением Трампа
Астана масштабно отмечает Наурыз: концерты, VR-юрты, дрон-шоу и ярмарки
Экибастуз выбыл из списка моногородов
Уголовное дело возбуждено после взрыва газа в жилом доме Шахтинска
Казахстан накроют туманы, бури и сильный ветер
Президент высоко оценил динамику развития Туркестанской области
В ожидании праздника: какие мероприятия пройдут в рамках Наурыз мейрамы в Астане
Сколько стоит казан плова в Казахстане подсчитали в Бюро нацстатистики
Снижена административная нагрузка
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в девяти городах Казахстана
В Кызылорде запустили проект по развитию рабочих профессий
На страже неба: женское лицо авиации
Мужской хор Нацгвардии поздравил женщин столицы
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
В Конаеве начали строить КОС
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Подставить вовремя плечо
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
Без наценок и посредников
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Учебник как инструмент успеха
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]