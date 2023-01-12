Проведение комплексной проверки "АрселорМиттал Темиртау" обсудил премьер с руководством компании

Фото пресс-службы премьер-министра РК

Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел встречу с вице-президентом компании ArcelorMittal Виджаем Гоялом и генеральным директором АО «АрселорМиттал Темиртау» Биджу Наиром, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Правительства РК.

Алихан Смаилов отметил, что в рамках подписанного между Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК и АМТ меморандумом казахстанской стороной привлечены независимые международные консультанты для проведения финансового, технического и экологического аудита предприятия.

Премьер-министр также добавил, что в «АрселорМиттал Темиртау» направлен соответствующий график проведения комплексной проверки.

В свою очередь Виджай Гоял выразил готовность оказывать полное содействие всем проверочным мероприятиям.