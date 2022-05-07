Проведение концерта со звёздами в "Барыс-Арена" – фейк

Распространяемая в социальных сетях информация о проведении 8 мая концерта в здании "Барыс Арена" не соответствует действительности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Нур-Султана.

"Концерт не планировался и не состоится. Руководство здания "Барыс Арена", в том числе компания, управляющая спортивно-культурными объектами столицы MTEXmanagement, также обратилась к горожанам с сообщением о том, что проведение концерта не соответствует действительности.

Организатор Марат Абиев, несмотря на официальное уведомление об отказе в проведении концерта, продолжает обманным путем зазывать на концерт. Тем самым вводя людей в заблуждение!

Призываем горожан не вестись на провокации. За противоправные действия предусмотрена ответственность", – говорится в сообщении.