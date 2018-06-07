​Проведут аграрный скрининг

В мероприятии приняли участие сельхозпроизводители, руководители государственных органов и представители НПП «Атамекен».

Открывая встречу, аким Атырауской области Нурлан Ногаев отметил важность развития агропромышленного комплекса для экономики региона. Но пока в этой сфере есть нерешенные проблемы, о которых рассказали представители Палаты предпринимателей.

– Первая из них связана с орошением. Существующие водополивные системы разрознены и технически устарели. Да вдобавок сами водные ресурсы недешевы. К примеру, в Индерском районе из-за дороговизны воды площади орошаемых земель сократились в 20 раз. Для сравнения: стоимость воды в Атырау в 4 раза больше среднереспубликанской. Это же сдерживает развитие животноводства. Стоимость кормов в Атырау примерно в 1,5 раза выше, чем в других регионах, – сообщили представители НПП «Атамекен».

Действительно, проблема обеспечения водой в регионе стоит достаточно остро. Область не раз поднимала вопрос субсидирования, но проблема до сих пор не решена. Несмотря на это, акимат проводит работу по возобновлению нормального функционирования водных артерий. Из 15 каналов, находящихся на республиканском балансе, в введение местных властей переданы 4. По остальным ситуация на стадии решения.

Передача оросительных систем в областное ведение позволит профинансировать работы по ремонту и очистке каналов для нужд АПК.

Представители НПП «Атамекен» в ходе совещания предложили сделать отдельную программу по скринингу проблемных зон агропромышленного комплекса в Атырауской области. В том числе по подготовке необходимых региону специалистов сельскохозяйственной отрасли.

Аким области Нурлан Ногаев рассказал, что в прошлом году местный бюджет выделил 222 гранта для подготовки необходимых для региона специалистов.

– 179 грантов были выделены на педагогические специальности, 35 – на подготовку врачей, еще 9 – на обучение ветеринаров, – отметил Нурлан Ногаев. – В скором времени в регионе стартует реализация проекта нефтехимического комплекса. И нам нужны будут специалисты для этого направления. Так что скрининг действительно необходим для понимания ситуации.

Глава региона также заострил внимание на программе «Бастау Бизнес». Больше половины обучающихся по ней не достигают поставленной цели.

– По области 750 человек прошли обу­чение по этой программе, из них лишь 135 открыли свое дело, половина – за свой счет. А где остальные? Нужно ли обучать столько людей? Необходимо качество, а не количество. Этому тоже необходимо уделять внимание. Как говорится: лучше меньше, да лучше, – отметил Нурлан Ногаев.

На совещании остро встал вопрос о дальнейшем развитии рыбной отрас­ли. В первую очередь речь шла о необходимости повышения прозрачности выделения квот, важности продления сроков вылова рыбы, реконструкции осетровых рыбоводных заводов. По всем поставленным проблемам принято решение вынести их на обсуждение в Министерство сельского хозяйства.