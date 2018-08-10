​Проверен временем

В Кокшетау начал работать специализированный следственный суд.

Как отметил председатель судебной коллегии по уголовным делам Акмолинского областного суда Раджаб Даминов, задача следственного судьи – обеспечить защиту конституционных прав и свобод человека и гражданина на досудебных стадиях уголовного производства. В УПК РК 2015 года появился новый процессуальный институт следственного судьи, что говорит о приверженности Казахстана общепринятым меж­дународным стандартам в обеспечении более полной реализации принципа равенства и состязательности сторон, повышения эффективности защиты прав и свобод граждан.

Со временем институт следственного судьи доказал свое право на существование, а потому Законом от 12 июля 2018 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования уголовного, уголовно-процес­суального законодательства и деятельности правоохранительных и специальных государственных органов» определена подсудность следственного суда. Согласно закону теперь к ней относятся вопросы санкционирования негласных следственных действий, проводимых органами уголовного преследования на территории области, а также другие вопросы, которые относятся к компетенции следственного судьи на территории Кокшетау.