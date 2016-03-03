​Проверено сердцем: фальши нет

Сатыбалды Нарымбетов удачно и плодотворно, преданно и самоотверженно, самозабвенно и истово вот уже более сорока лет служит казахской литературе и казахстанскому кинематографу. Жизнь и творчество писателя-философа – своеобразный ответ на извечный вопрос: для чего жить, в чем смысл жизни? Сатыбалды Нарымбетов занимается любимым делом, смысл жизни видит в том, чтобы плодами своего труда радовать людей, одаривать их бескорыстно, делиться с ними пусть порой маленькими, но своими открытиями на пути поисков истины.

Примечательна в этом отношении его повесть «Ассалаумаалейкум, Атлантида!», напи­санная в 1979 году. В пос­ледней ее главе приводится сон главного персонажа. Рассекая аул, проносится сайгак. Следом вихрем – целое стадо сайгаков. К ним примыкает, смешавшись, табун лошадей. Но ничего не слышно: ни топота копыт, ни каких-то других шумов, реальных, ожидаемых. Только стучат, звеня, словно сереб­ряные колокольчики, стремена по бокам коней…

Вдруг слышится кюй, несколько музыкальных фраз. Серебряный звон стремян сливается с ними, переливаясь, издавая удивительные, божественные звуки. И герой во сне понимает, что к нему снизошла мелодия Хызыра, это Хызыр одарил его божест­венным сарыном-мотивом, восполняющим чувство утраты им своей Атлантиды. Чувство счастья охватывает его. И он в восторге приветствует: «Ассалаумаалейкум, Атлантида!» А «Ассалаумаалейкум на латыни будет «Аве»… Аве, Хызыр-кюй! Хызыр-сарын… Аве!..» И теперь он сможет подарить сарын людям. И в этом смысл его жизни, в этом его человеческое счастье. Одно поколение будет сменять другое, но люди будут бережно передавать из поколения в поколение великую бессмертную мелодию степи.

Надо сказать, что писатель нашел свою тему сразу, и эта повесть – программное произведение, посвященное вопросам искусства, нравственности, духовности, ответственности художника, вопросам, актуальным во все времена.

Детские впечатления, воспоминания об ауле настолько глубоко вошли в сознание писателя, что продолжают жить в его фильмах. Режиссер Сатыбалды Нарымбетов поставил себе целью глазами мальчика показать атмосферу 50-х годов. Так появился фильм «Жизнеописание юного аккордеониста», являющийся экранизацией главы «Попурри: вальс-фокстрот – танго-вальс…» из данной повести. Затем – «Молитва Лейлы», где глазами девочки предстали 60-е годы. Вышел в 2015 году кинороман «Аманат. Эхо» о 30–40-х годах, пропущенный через восприятие молодого журналиста.

Пожалуй, «Ассалаумаалейкум, Атлантида!» – это единственное в своем роде экспериментальное произведение казахской литературы с таким необычным композиционным решением: главы наз­ваны музыкальными терминами-образами, соответствую­щими замыслу и сюжету, тесно увязанными со стилем повествования и помогающими восприятию описываемых ситуаций, событий, сценок или эмоционального состояния персонажей. Повесть начинается со знакомства читателя с главным персонажем – композитором и далее подразделяется на несколько час­тей: «Первая прелюдия (до мажор)», «Ре минор», «Вторая прелюдия (ре минор – вокализ)», «Сонатина», «Дивертисмент (ре мажор)»…

Понять и воспринять замысел автора поможет финал знаменитой ретро-драмы Сатыбалды Нарымбетова «Жизне­описание юного аккордеониста».

…Перед памятником-мемориалом японским военнопленным сидит, преклонив колени, композитор (в этой сценке только на миг появляется сам Сатыбалды). Видимо, только что прочитана молитва. Он вспомнил себя, девятилетнего мальчика, игравшего на танцах на аккордеоне, и тогда… мальчик оказывается с ним рядом. Композитор вспомнил свою мать. И тут вдруг мать… окликает его. Оба (и взрослый, и мальчик) резко оглядываются на зов и видят, как вдалеке в колеблющемся мареве семенит ослик, верхом – молодая женщина с платком на голове и с ребенком на руках: это его мать, на ее руках он сам, еще грудной ребенок. Звучит 12-я часть Stabat Mater Джованни Баттиста Перголези.

Воспоминания породили мысль о себе тогдашнем, о матери, и мысль произвела зримые образы – мыслеформу. Образ матери всплывает, словно из картины «Бегство в Египет» Джотто ди Бондоне. Только у Джотто ослик направляется вбок, в сторону от Египта, а в фильме – идет по направлению к мальчику-мужчине, то есть к зрителю: сквозь проходящие лета возвращаются воспоминания о самых дорогих людях.

Здесь можно говорить и о приеме смещения-смешения временного пространства. Только в искусстве возможно совместить кажущееся несовместимым, хотя ведь в нашем сознании глубоко сидит эта неразрывная, крепкая связь-смешение прошлого и настоящего: наше прошлое всегда с нами, в наших воспоминаниях.

Наложение на эту сцену 12-й части Stabat Mater Джованни Баттиста Перголези производит потрясающий эффект. …Знойный полдень. Воздух струится, струится, как время, ускользающее, словно в песок. Само зыбкое видение (как и картина Джотто), словно бархан в пустыне, вроде все такой же, каждый день, но каждую минуту разный, меняющийся. В колеблющемся воздухе над степью витают, обволакивая ее и широко разливаясь, покрывая все пространство, звуки музыки. Видеоряд вызывает печаль, сожаление, тоску. Память выхватывает из небытия незабвенный образ, охраняющий, оберегающий, и кажется, это сам образ-дух твоей матери, словно она показалась в мареве времени… Фон – неброские цвета бескрайней степи: палевый, голубовато-зеленый, зеленовато-серый, льняной, горчичный, янтарный. Музыка оказывает возвышенное воздействие, и множество зрителей, и знакомых Сатыбалды, и не знакомых с ним лично, почувствуют это воздействие.

Фильм назван «Жизнеописание» по аналогии с жизнеописанием святых, и действительно, повесть можно отнести и к этому жанру, в данном случае жизнеописания матери – Степной Мадонны.

Будучи художником слова, художником-режиссером, страстным любителем музыки, Сатыбалды Нарымбетов, по его собственному определению, повесть «Ассалаумаалейкум, Атлантида!» построил по принципу монтажа фильма. Ее можно было бы назвать и повестью-песней, воспеваю­щей торжество жизни, непреходящую роль искусства. Приемом внут­ренней речи передан мучительно сложный, противоречивый характер главного персонажа, человека творческой профессии, ничего не принимающего на веру, подвергающего все и вся сомнению, но в то же время доверчивого, доб­рого и честного.

Ранимый, впечатлительный, замечающий тончайшие перепады настроения окружающих, а потому заранее защищающийся, как броней, насмешливостью, ершис­тостью, иронией. Женился он недавно, они еще только присматриваются друг к другу, каждый еще сам по себе, в своем привычном мире, идет притирка характеров. Жене что-то нравится, что-то – нет, он боится разочароваться в ней. Мысли и чувства взрослого человека перемежаются с воспоминаниями детства. Эти воспоминания преследуют его, вклиниваются невольно. Он с сожалением вспоминает атмосферу того времени, расписывает все его приметы, вспоминает родной аул, людей, каждый из них ему дорог, потому что они из его Атлантиды, исчезнувшей, загадочной, манящей. Исчез целый мир, исчезло столько милых сердцу явлений, столько близких людей, и они возникают в памяти, всплывают в дымке видений.

В главах «Дивертисмент», «Дивертисмент. Стокатто» дополнительно к галерее портретов, данных в остальных час­тях, есть картинки из быта аула, города, есть множество типажей, характеризующихся и узнаваемых по произнесенным репликам. Отрывчатые разговоры в общем хоре голосов, отдельные сценки, словно разыгранные стокатто, отделенные друг от друга звездочками-паузами, каждая может стать сюжетом отдельного рассказа. Это и сценка в буфете филармонии, где непременно приметят и красавицу, и девушку в декольте, отметят, что и вода хорошая, нарзан, продается в буфете и надо бы запастись. Говорят девушки, заслуженный композитор горделиво замечает, что у него 16 симфоний, несколько опер, два балета. И все они дают оценку оркестру, автору симфонии, на премьере которой присутствуют: «Какой он композитор? Простой, обычный хоровик. Композитором мечтает прославиться. Все хотят писать симфонии, а молоко на губах не обсохло. Нельзя их много хвалить». Завистники и ханжи, пресыщенные, якобы знатоки музыки, поверхностно судящие о дос­тоинствах и недостатках, слабых сторонах симфонии, написанной молодым музыкантом, просто праздношатающиеся или же вышедшие в свет, чтоб показать себя, – есть мес­то всем.

Удивительно красочен язык повести – сочный народный говор, в отличие от широко распространенного ныне безликого, бытового-базарного. Вот какие разновидности женского смеха замечает главный персонаж: сердечный, звенящий, веселый, беспечный, беззаботный, развратный, распущенный, светлый, радостный, простодушный, прозрачно-чистый, стеснительный. Тогда уже, в 1979 году, автором поднималась проблема родного языка – в речи персонажей из «Дивертисмент. Стокатто» (казалось бы, людей интеллигентных, людей творчества) каждое второе слово – из русского языка, и получается пестрая, сорочья трескотня, уродующая родную речь. Писатель с тонким, незлобивым юмором воспроизводит слова из разговора аульных ребят, старательно выговариваемые, оттого еще более искажающиеся: дилгирим (телеграмма), лубит (любит), пебитсэ (певица), салабей (соловей) какая разнитса (разница).

Хорошо бы отрывки из повести включать в школьные учебники по казахскому языку как для младших, так и для старших классов (особенно «Первую прелюдию (до мажор)», «Ре минор» «Вторую прелюдию (ре минор – вокализ)», «Сонатину»). Произведения Сатыбалды Нарымбетова могли бы стать актуальнейшим, прекрасным объектом исследований для молодых ученых. И хорошо было бы перевести их на русский язык (три повести были переведены в 1987 году и вышли отдельным сборником).

Добавим, что в литературе Сатыбалды своим учителем называет Абиша Кекилбаева. Важную роль сыграла и кинематографическая мастерская Георгия Данелия.

…Эссе «Волчий вой возле Стены Плача», посвященное памяти Аскара Сулейменова, пожалуй, одно из лучших – если не ее вершина – в эссеистике Сатыбалды Нарымбетова. Ушел друг и наставник, старший товарищ, доб­рый, мудрый. Волнами подступает тоска, кажется, невозможно ее преодолеть… Надо бы выплакаться, выговориться. И, разу­меется, он тянется к бумаге.

Каждый жанр диктует свои правила. Рваные, прерывистые строки, короткие предложения – это боль вырывается, бьется, как беспокойно-болезненно пульсирующий ток крови. Это подступает ком к горлу; вот удалось справиться с ним, пошел относительно ровный строй. Вот снова – рваный комок – эмоций, нервов, слов, они ложатся, как могут, но в основе – коротко-слоговый народный плач-жоктау. И все идет по наитию. Здесь каждое слово, появляясь само по себе, словно кто подсказывает, раскручивает одно воспоминание за другим.

Нестандартное изложение материала, незлобивый юмор, тонкая ирония, сарказм, запоминающиеся штрихи, мелкие детали – ничто не проходит мимо острого, критического ума. Размышления автора естественным образом превращаются в своеобразный диалог с читателем, который невольно заставляет задуматься. Кстати сказать, эссе написано на русском языке.

Одно из открытий Сатыбалды – сила музыки, очищающая душу от мелкого, наносного, суетного, лечащая душу. В каждом своем фильме он дает слово музыке и с благодар­ностью вспоминает покойного Аскара Сулейменова, приобщившего его к искусству. Недаром однажды известный критик, ныне покойный Сайлаубек Жумабек сказал автору этих строк, что трагедия современных писателей, в том числе и моя, личная, в том, что нет Аскара Сулейменова, что рано он ушел из жизни…

…И оглядываясь на пройденный путь, Сатыбалды может с удовлетворением сказать себе, что он честно служил и продолжает служить искусству, что он всегда был честен с самим собой и в своих произведениях, фильмах описывал и показывал только то, что проверил своим сердцем.