Проверила вода готовность Свежий выпуск 469 Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

фото из архива «КП»

Недавно появилось сообщение о том, что ущерб по автодорогам из-за паводков в Казахстане составил 2 млрд 600 млн тенге. Об этом журналистам заявил председатель правления АО «НК «КазАвтоЖол» Ермек Кизатов. По его словам, эти средства выделены из резерва Правительства РК и направлены на восстановление трех мостов, семи водопропускных труб и 23 км автодорог и их обочин, которые были смыты.

Речь, заметьте, идет только об автомобильных дорогах и сопутствующих им инженерно-технических сооружениях. А ведь есть еще разрушенные строения, погибший скот, урон, нанесенный личному имуществу людей. До сих пор окончательная цифра не оглашена. Но, к примеру, предварительно, Павлодарская область оценила ущерб от паводка в 900 млн тенге, как было озвучено в местной прессе со ссылкой на областной департамент ЧС.

Примерно более 11 млрд тенге потребуется Западно-Казахстанской области на восстановление всего, что разрушило наводнение, как утверждают, по сообщению в Интернете, местные власти. В эти предварительные подсчеты вошли сметы строительства жилых домов с нуля, а также двух школ и двух детских садов. Кроме того, вода полнос­тью разрушила два фельдшерско-акушерских пункта и два почтовых отделения.

Впечатляющие цифры паводковых последствий в Восточно- и Южно-Казахстанской областях, в Карагандинской и Акмолинской, еще в ряде регионов. Даже если сделать поправку на знаменитую присказку «проси больше – дадут столько, сколько надо», все равно в итоге в целом по Казахстану получаются миллиардные суммы. В той же Карагандинской области, по информации заместителя начальника департамента по ЧС Мурата Катпанова, в зону затопления попал 51 населенный пункт, в которых были подтоплены 2 107 жилых домов. Разрушены 63 дома, в том числе 55 – в поселке Г. Мустафина, семь – в с. Карасу и один – в с. Жумабек. К этому следует добавить и 340 голов погибшего скота.

То есть бурная весенняя вода нынешнего года натворила много бед и даже унесла человеческие жизни, доказав еще раз, что со стихией не шутят и она не прощает пренебрежительного к себе отношения. И, забегая вперед, хочу сказать, что урон от паводка был бы еще больше, не прояви мужество, профессио­нализм, смекалку и другие положительные качества бойцы и офицеры подразделений МЧС, полиции и те, кого они мобилизовали на борьбу с паводковыми водами.

Отдавая дань уважения этим людям, хочу задать вопрос, который на устах у многих: почему у нас чуть ли не ежегодно службы быстрого реагирования «затыкают дыры», которые уже давно должны быть накрепко «залатанными»? Не собираюсь корчить из себя «умника», но, согласитесь, что это ненормальное явление, когда из года в год, практически в одних и тех же местах регионов по весне возникают ЧП с паводковыми водами. На борьбу с ними мобилизуются подразделения МЧС, техника, гражданское населения, тратятся немалые средства на укрощение потоков и ликвидацию их последствий (в том числе выплата компенсации пострадавшим), чтобы следующей весной все пов­торить по-новому. Разве нельзя раз и навсегда огородить дамбами проб­лемные поселки и предусмотреть какие-то инженерные сооружения для отвода потоков? Как представляется, это во много раз обойдется дешевле, чем из года в год выделять средства на борьбу со стихией.

Хотя по большому счету весенние паводки нельзя называть этим словом, так как стихия, как правило, приходит неожиданно. А в данном случае уже в январе-феврале синоптики Казахстана начинают давать сводки о состоянии снежного покрова по республике, его количестве и плотности, прогнозировать возможное быстрое таяние снега и ожидаемые паводки. Так что не приходится говорить о том, что паводки застали врасплох. И вот здесь всплывает человеческий фактор.

Возьмем, для примера, дороги, на восстановление которых в текущем году уже направили 2,6 млрд (!) тенге. Так вот, спросите в регио­нах сотрудников АО «НК «Каз­АвтоЖол» и МЧС, и они вам назовут проб­лемные дороги на низких участках релье­фов местности, где весной вода плещется у самой кромки дорожного полотна, так как водопропускные трубы не успевают ее «прогонять» сквозь себя. Это тоже повторяется из года в год, и нередко вода разрушает откосы шоссе, а то и сметает на десятках метров дорожную насыпь, прорываясь сквозь преграду. Как случилось в нынешнем году в Павлодарской и Карагандинской областях.

Сейчас эти участки автомобильных дорог ускоренно восстанавливают. Но я не нашел подтверждения тому, что там уложили дополнительные водопропускные трубы, как и в тех местах, где они смонтированы ранее по проекту, но не соответствуют реалиям жизни. Здесь не надо быть большим экономистом, чтобы сделать вывод: обновление пропусков воды под автодорожным полотном дешевле, чем восстановление размытой или полностью снесенной весенними водами дороги.

…Возможно, здесь довлели наше знаменитое «авось пронесет и ничего не случится» или желание сэко­номить при прокладке дорог, но тогда все «рекорды» побили при устройстве подъездных путей к мос­ту через реку Иртыш. Здесь проектировщики почему-то не предусмотрели монтаж водопропускных труб через насыпь дорожного полотна, хотя это луговая пойма, ежегодно заливаемая при весеннем разливе Иртыша. В результате из-за преграды был затоплен ряд улиц в городе Аксу. Вода, как сообщают местные журналисты, достигала полутора метров. По этому поводу АО «НК «КазАвтоЖол», как сказал на брифинге Службы центральных коммуникаций при Президенте РК его председатель правления Ермек Кизатов, не снимает с себя ответственности за затопление ряда улиц в городе Аксу.

«Действительно, при строительстве моста через реку Иртыш между городами Павлодар и Аксу производились работы подрядчиком ТОО «Казахдорстрой» в соответствии с проектно-сметной документацией. Это наш подрядчик, мы контролируем его работу. Хочу отметить, что было скопление воды, мы вынуждены были прервать работу на автодороге для того, чтобы ее пропустить», – сказал Е. Кизатов. (Для этого в дорожном полотне был прорыт проход, благодаря чему уровень воды начал спадать. – С. Г.) Но сейчас в регионе собирают деньги, чтобы помочь пострадавшим от паводка, а акимат Аксу изыскивает средства, чтобы минимизировать его последствия.

И раз речь зашла о насыпях, то есть фактических дамбах, то, похоже, трагедия – прорыв плотины в Кызыл-Агаше (11 марта 2010 года) – стала не только одним из самых разрушительных и трагичных паводков Казахстана, но и не научила владельцев водохранилищ, структуры исполнительной власти и население. Взять, к примеру, прошлогодний случай на плотине водохранилища Кокпекты Карагандинской области, где 30 марта 2014 года возникли локальные переливы через тело плотины. В результате ее размыва произошло подтопление порядка 100 домов (из 810) поселка Кокпекты. В ходе проведения спасательных работ были обнаружены тела пяти погибших.

К счастью, в этот раз обошлось без жертв, но, тем не менее, 460 человек эвакуированы из села Оразак Целиноградского района Акмолинской области, где 28 апреля произошел прорыв искусственной дамбы, в результате паводка подтоплены 65 домов, сообщает оперативный штаб областного департамента по чрезвычайным ситуациям.

Схожая ситуация возникла в Абайском районе Карагандинской области (в ней нынешней весной был небывалый паводок), где глыбы льда разрушили плотину Жумабек. В экстремальной ситуации оказался одноименный поселок. Людей оттуда успели вовремя эвакуировать, а скот угнать в безопасное место. Но жилые строения пострадали.

Здесь, говоря о водохранилищах и плотинах, я не собираюсь подменять следственные органы и специа­листов по гидротехническим сооружениям, которые оценят действия-бездействие владельцев этих водоемов. Сошлюсь лишь на слова карагандинского коллеги, описываю­щего паводок в своей области. Он пишет: «Дамба Жумабек принадлежит частному лицу. По словам акимата поселка, о возможном разрушении плотины владелец знал, но ничего сделать не смог. Сейчас размытую дамбу пытаются укрепить, засыпая прорехи грунтом».

…Вот так вот ежегодно «латают» прорывы от паводков, чтобы будущей весной, посокрушавшись о стихии, вновь приступить к ликвидации прорех. И это стало вроде сезонной, аварийной работы. И даже геройством.



От автора

Материал был подготовлен к печати, когда появилось такое сообщение: более 20 миллиардов тенге может составить ущерб от прошедших в Казахстане этой весной паводков, рассказал 26 мая на брифинге в Службе центральных коммуникаций заместитель минист­ра внутренних дел республики

Владимир Божко.

При этом он подчеркнул, что эта сумма не окончательная. В общей сложности, по информации В. Божко, паводковыми водами подтопило 88 населенных пунктов в 26 районах, семь городов в пяти областях Казахстана. С начала паводка были подтоплены 3 067 домов, из них 198 разрушены, подтоп­лены и размыты 243 участка автодорог, подмыты 20 мостов. Из зон ЧС эвакуировано почти 18 тысяч человек.

Как представляется, на значительно меньшие средства, чем нынешние 20 миллиардов тенге, можно было бы построить и отремонтировать все проблемные водопропускные устройства и защитные дамбы, избежав тем самым таких разрушений и затрат.