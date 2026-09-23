Проверить контрольные за 10 минут!

Речь идет о системе iScaner, разработанной компанией ЕdooX, которая занимается вопросами развития искусственного интеллекта и цифровизации в образовании.

Основатель компании – Андрей Дупик, ранее возглавлявший Городской научно-методический центр новых технологий в образовании при акимате Алматы. Он организовывал чемпионаты по IT и робототехнике, занимался автоматизацией госуслуг. В 2023 году открыл собственную компанию, которая предоставляет школам сервисы для учебного процесса, интеллектуальную систему для проверки письменных работ, робота-ассистента и другие инструменты. ЕdooX объединяет молодых разработчиков из всех регионов страны.

По словам Андрея Дупика, внед­рение ИИ призвано освободить педагога от рутинных задач. Говоря о принципе работы новой системы, специалист отметил, что учитель может взять задания либо из готовой базы компании, где представлены все виды работ и административные срезы, либо создает собственные прямо на их платформе.

– Задания распечатываются персонально для каждого ученика. Когда контрольные работы собраны, учитель просто сканирует всю пачку, автоматически проверяя каж­дую из них. Обычно на проверку работ целой параллели у педагога может уйти весь день, особенно когда в классах более 30 учеников. А тут система проверяет все за 5–10 минут. Высвободившееся время преподаватель может направить на подготовку к новым урокам и создание качественного контента, – говорит Андрей Дупик.

Сейчас компания занимается оформлением патента на разработку. По словам создателей, подобные решения есть только у нескольких компаний в Китае.

– Искусственный интеллект сразу выставляет баллы и оставляет на полях пометки, так же, как это обычно делает учитель красной пастой. На каждом листе печатается QR-код: отсканировав его через смартфон, ученик переходит к ИИ-репетитору, который объясняет, почему ответ был неправильным, и подробно разбирает данную тему, – посвящает в детали Андрей Дупик.

Разработка создана совместно с технологиями компании Canon на базе их многофункциональных устройств. Авторы проекта стали активно внедрять систему в школах страны.

Отвечая на вопрос о рисках, связанных с использованием ИИ школьниками при выполнении домашних заданий, наш собеседник отметил, что совместно с Министерством просвещения сейчас прорабатываются правила применения искусственного интеллекта в учебном процессе. Он признал, что в отдельных случаях возникают проблемы с академической честностью, однако плюсов гораздо больше, чем минусов.

Среди преимуществ он назвал способность ИИ доступно объяс­нять сложные темы и помогать визуализировать материал. Если раньше учителю приходилось долго искать подходящие картинки в Интернете, то сейчас ИИ сам нарисует и все объяснит. При этом нельзя забывать, что ИИ тоже ошибается, поэтому весь контент должен проходить экспертизу на корректность.

Разработку уже презентовали министру просвещения и акимам регионов и Алматы. Пользоваться ею смогут все учителя-предметники начиная с первого класса. Устройство планируется устанавливать в школьной библиотеке или учительской, где педагог сможет войти в систему под своей учетной записью.

Также на образовательной платформе EdooX.com запущен сертифицированный Министерством просвещения курс по искусственному интеллекту для учителей. Только за лето его по собственной инициативе прошли более тысячи педагогов.

Платформа компании охватывает около 3 000 школ по всему Казах­стану – это более 1,5 млн пользователей, из которых примерно 100 тыс. – учителя. К слову, преподаватели из сельской местности пользуются сервисом не менее активно, чем их городские коллеги.

Недавно прошла презентация новых разработок компании в Усть-Каменогорске. Первая – интерактивная ИИ-доска с голосовым управлением. К примеру, учитель может попросить «изобразить» тему «Закон Ома», и система мгновенно построит интерактивную схему. Распознает она и формулы, написанные мелом, предлагая готовую наглядную визуализацию. Вторая разработка – уже упомянутый iScaner. Третья – ИИ-анализ урока, когда камеры и микрофоны в классе фиксируют ход занятия, а после искусственный интеллект дает учителю обратную связь по стобалльной шкале с конкретными рекомендациями. Он указывает на моменты, когда дети отвлекались, или отмечает нехватку времени на возможность ученика оценить себя.