Проверить контрольные за 10 минут!

Статьи,Цифровизация,Инновации
Айгуль Турысбекова
корреспондент отдела общества

Разработка IT-специалистов позволит облегчить труд учителей

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Речь идет о системе iScaner, разработанной компанией ЕdooX, которая занимается вопросами развития искусственного интеллекта и цифровизации в образовании.

Основатель компании – Андрей Дупик, ранее возглавлявший Городской научно-методический центр новых технологий в образовании при акимате Алматы. Он организовывал чемпионаты по IT и робототехнике, занимался автоматизацией госуслуг. В 2023 году открыл собственную компанию, которая предоставляет школам сервисы для учебного процесса, интеллектуальную систему для проверки письменных работ, робота-ассистента и другие инструменты. ЕdooX объединяет молодых разработчиков из всех регионов страны.

По словам Андрея Дупика, внед­рение ИИ призвано освободить педагога от рутинных задач. Говоря о принципе работы новой системы, специалист отметил, что учитель может взять задания либо из готовой базы компании, где представлены все виды работ и административные срезы, либо создает собственные прямо на их платформе.

– Задания распечатываются персонально для каждого ученика. Когда контрольные работы собраны, учитель просто сканирует всю пачку, автоматически проверяя каж­дую из них. Обычно на проверку работ целой параллели у педагога может уйти весь день, особенно когда в классах более 30 учеников. А тут система проверяет все за 5–10 минут. Высвободившееся время преподаватель может направить на подготовку к новым урокам и создание качественного контента, – говорит Андрей Дупик.

Сейчас компания занимается оформлением патента на разработку. По словам создателей, подобные решения есть только у нескольких компаний в Китае.

– Искусственный интеллект сразу выставляет баллы и оставляет на полях пометки, так же, как это обычно делает учитель красной пастой. На каждом листе печатается QR-код: отсканировав его через смартфон, ученик переходит к ИИ-репетитору, который объясняет, почему ответ был неправильным, и подробно разбирает данную тему, – посвящает в детали Андрей Дупик.

Разработка создана совместно с технологиями компании Canon на базе их многофункциональных устройств. Авторы проекта стали активно внедрять систему в школах страны.

Отвечая на вопрос о рисках, связанных с использованием ИИ школьниками при выполнении домашних заданий, наш собеседник отметил, что совместно с Министерством просвещения сейчас прорабатываются правила применения искусственного интеллекта в учебном процессе. Он признал, что в отдельных случаях возникают проблемы с академической честностью, однако плюсов гораздо больше, чем минусов.

Среди преимуществ он назвал способность ИИ доступно объяс­нять сложные темы и помогать визуализировать материал. Если раньше учителю приходилось долго искать подходящие картинки в Интернете, то сейчас ИИ сам нарисует и все объяснит. При этом нельзя забывать, что ИИ тоже ошибается, поэтому весь контент должен проходить экспертизу на корректность.

Разработку уже презентовали министру просвещения и акимам регионов и Алматы. Пользоваться ею смогут все учителя-предметники начиная с первого класса. Устройство планируется устанавливать в школьной библиотеке или учительской, где педагог сможет войти в систему под своей учетной записью.

Также на образовательной платформе EdooX.com запущен сертифицированный Министерством просвещения курс по искусственному интеллекту для учителей. Только за лето его по собственной инициативе прошли более тысячи педагогов.

Платформа компании охватывает около 3 000 школ по всему Казах­стану – это более 1,5 млн пользователей, из которых примерно 100 тыс. – учителя. К слову, преподаватели из сельской местности пользуются сервисом не менее активно, чем их городские коллеги.

Недавно прошла презентация новых разработок компании в Усть-Каменогорске. Первая – интерактивная ИИ-доска с голосовым управлением. К примеру, учитель может попросить «изобразить» тему «Закон Ома», и система мгновенно построит интерактивную схему. Распознает она и формулы, написанные мелом, предлагая готовую наглядную визуализацию. Вторая разработка – уже упомянутый iScaner. Третья – ИИ-анализ урока, когда камеры и микрофоны в классе фиксируют ход занятия, а после искусственный интеллект дает учителю обратную связь по стобалльной шкале с конкретными рекомендациями. Он указывает на моменты, когда дети отвлекались, или отмечает нехватку времени на возможность ученика оценить себя.

#Образование #цифровизация #iScaner #ЕdooX

Популярное

Все
«Железный конь» отечественной сборки
Системная трансформация с конкретными целями
AI-навигатор для бизнеса
Глобальная цель – продовольственная безопасность
Госимущество: перейти к единому цифровому учету
Укрепляя взаимодействие
Хранитель национальной памяти
Идти вперед и не бояться трудностей
Проверить контрольные за 10 минут!
Распоряжение Президента Республики Казахстан
Рынок труда: в игру вступает ИИ
Волокита с кражей ЭЦП продолжается
Родственников уведомят автоматически: новая услуга появилась на eGov
Обыск по уголовному делу провели на строящемся объекте Wildberries
Ерлан Карин назвал три приоритета внутренней политики Казахстана
Проект по производству «зеленого» водорода и аммиака рассмотрят в Казахстане
Более 600 тонн продукции доставят на сельхозярмарку в Астану
Самый длинный погружной тоннель в мире строят в Дании
МВД усиливает контроль за нарушениями тишины и порядка
Пройден экватор, близится финиш
Готовы к Лиге наций
Грандиозная битва пройдет в Астане
Переработка, локализация, высокая добавленная стоимость
Для здоровья пациентов
Школьники знакомятся со страной
Более 17 тонн нелегальной рыбной продукции изъяли в Атырау
Конкурс для AI-талантов объявили в Казахстане
Творчество дарит надежду
Международный фестиваль AI-кино пройдет в Астане
Казахстан стал одной из немногих стран в мире, узаконивших волонтерство в Конституции – Токаев
Аварий в регионе стало на 35% меньше
Свыше 16 тыс нарушений выявили в Казахстане в рамках акции «Внимание — дети!»
Аида Балаева: Новый политический цикл должен стать временем качества
Девятиэтажка пойдет под снос
Уборка раньше срока
Северный циклон несет дожди на большую часть Казахстана
Бахытжан Атабаева: путь к макияжу через мечту, испытания и упорство
250 тысяч зрителей и новая система безопасности: как в Караганде прошел масштабный концерт
Новые варианты пенсионных аннуитетов предложат казахстанцам
В Отраре археологи обнаружили древнейшую мечеть эпохи Золотой Орды
Результат важнее процесса
Ученые вывели новый отечественный сорт картофеля
Строительство крупного водохранилища завершают в Туркестанской области
Дорога больших возможностей
Президент Казахстана предложил создать партнерство «БРИКС плюс» в сфере ИИ
Сразу пять партий преодолели пятипроцентный барьер - данные экзитпола Института евразийской интеграции
Основа нации: почему вопросы семейной политики станут ключевыми в Курултае
Шесть крупных инвестпроектов запустят в Алматинской области
Первые призывники из Астаны отправились служить на границу
ВИК-2026: по итогам второго дня сборная Казахстана завоевала 10 медалей
Тимур Сулейменов переназначен главой Нацбанка

Читайте также

Рынок труда: в игру вступает ИИ
Идти вперед и не бояться трудностей
Бочча зажигает сердца
Карта памяти на пожелтевших страницах

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]