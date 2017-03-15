Берик Имашев посетил избирательные участки 63 и 64 столичного округа № 20, чтобы проверить их готовность к выборам в маслихат, запланированным на 26 марта. Глава ЦИК ознакомился с работой избирательных комиссий и обсудил с членами избиркомов изменения, предусмотренные Указом Президента «О комплексе мер по реализации Закона Республики Казахстан от 10 марта 2017 года «О внесении изменений и дополнений в Конституцию РК». Нужно отметить, что ряд положений этого Указа имеет прямое отношение к выборному законодательству, а значит, и к деятельности избиркомов. В связи с этим ЦИК готовит предложения по внесению изменений в конституционные законы «О выборах в Республике Казахстан» и «О республиканском референдуме».

– Сейчас мы проводим мониторинг работы избирательных комиссий, собираем предложения и вопросы, которые необходимо решить, – сказал Берик Имашев в ходе встречи с членами избиркомов. – Затем ЦИК проведет анализ, сформулирует итоговые предложения.

Говоря об изменениях, по которым уже достигнут консенсус, председатель Центр­избиркома сообщил, что планируется изменить время завершения регистрации кандидатов в депутаты: если раньше они могли подавать документы до 24 часов последних суток регистрации, то теперь это время может быть перенесено на 18.00. Как пояснил глава ЦИК, это изменение соответствует международной практике проведения электоральных кампаний. Также планируется пересмот­реть систему выпуска избирательных бюллетеней – не печатать их все в Астане, а передать эту работу в регионы.

Берик Имашев отметил, что уже завершены два этапа избирательной кампании – выдвижение и регистрация кандидатов в депутаты мас­лихатов. Был выдвинут 201 претендент, 63 – от политических партий и 138 – самовыдвижением, затем 13 претендентов либо сняли свои кандидатуры, либо не предоставили вовремя документы. В итоге зарегист­рированы 188 кандидатов.

В ходе выборов 26 марта в 58 избирательных округах страны будут избраны 13 депутатов областных, 9 городских и 36 районных маслихатов. Текущей электоральной кампанией охвачены Астана и 11 регионов, за исключением Акмолинской, Актюбинской, Мангистауской областей, а также города Алматы.

Проведенный избиркомами анализ показывает, что в среднем по стране на текущих выборах конкуренция составляет более трех претендентов на один вакантный депутатский мандат. Среди зарегистрированных кандидатов 144 мужчины (76,6%) и 44 женщины (23,4%). Средний возраст кандидатов – 40 лет, среди них представители шес­ти национальностей, 77,1% имеют высшее образование.

Как напомнили в ЦИК РК, выборы депутатов маслихатов вместо выбывших проводятся дважды в год – в последнее воскресенье марта и октября.