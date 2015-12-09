​Проверка готовности

На встрече с акимом области Бейбутом Атамкуловым он обсудил широкий спектр вопросов, касающихся работы системы предупреждения и ликвидации ЧС в регионе. При этом стороны отметили необходимость более тесных контактов между акиматом и местными службами по ЧС.

В. Божко также провел совещание с акимами городов и районов области, начальниками областных управлений, в ходе которого были подведены итоги работы департамента по ЧС в текущем году. С начала года на юге зарегистрировано 1 238 чрезвычайных происшествий природного и техногенного характера. В них пострадали 550 человек, 118 погибли.

Заслушав отчет о готовности региона к борьбе с чрезвычайными ситуациями, вице-министр заос­трил внимание на необходимости работать на предупреждение ЧС. Особенно это касается проведения противопаводковых мероприятий. Не случайно в программе поездки замминистра на юг особое место занимает знакомство с ситуацией на Шардаринском и Коксарайском водохранилищах.

Заместитель министра внутренних дел РК призвал не подходить формально к корректировке пас­портов безопасности регионов, ведь в случае возникновения ЧС именно этот документ помогает оперативно принимать управленческие решения. Предотвратить чрезвычайные ситуации или сократить их негативные последствия можно лишь при слаженной и четкой работе комиссий по ЧС, а также должной подготовке населения к действиям в условиях стихийных бедствий.

За последние пять лет на предупреждение ЧС из бюджетов местных исполнительных органов выделено 14,1 млрд тенге, в то время как за этот же период только на ликвидацию последствий паводков Правительство было вынуждено затратить 28,9 млрд тенге.

В. Божко принял участие в открытии нового здания пожарного депо в шымкентском микрорайоне «Достык», ознакомился с работой пожарной части, расположенной в свободной экономической зоне «Оңтүстік», и оперативного спасательного отряда.