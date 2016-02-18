​Проверка готовности

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Полина ФЕДОРОВА

Карагандинская область – один из тех регионов, которые по весне не щадит большая вода. В течение последних двух лет последствия паводков здесь были масштабными. Чтобы ситуация не повторилась, руководителям местных исполнительных органов, дорожных и коммунальных служб Каркаралинского, Абайского, Нуринского, Осакаровского районов, а также городов Сарани, Шахтинска поручено тщательно подготовиться к половодью.

При облете В. Божко лично осмотрел состояние рек Нура и Шерубай-Нура, Интумакского, Чкаловского и Саранского водохранилищ, территорий нескольких населенных пунктов. По информации комиссии по ЧС Карагандинской области, в целях заблаговременной подготовки к безаварийному прохождению талых вод на сегодня построено 1,9 км и произведен ремонт 74,917 км защитных дамб, укреплен берег, очищены каналы, арыки, водопропускные трубы. В населенных пунктах области продолжаются работы по вывозу снега.

Личным составом подразделений департамента по ЧС во взаимодействии с местными исполнительными органами проводятся рейды и встречи с населением, спасатели раздают памятки, информирующие о том, как вести себя в критической ситуации. 

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