Свежий выпуск Проверка готовности Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

В тот же день Владимир Божко с участием первого заместителя акима Павлодарской области Дуйсенбая Турганова провел совещание с личным составом департамента ЧС, на котором состоялось подведение итогов деятельности территориального органа по чрезвычайным ситуациям и определение задач на текущий год.

На совещании сотрудникам был представлен новый начальник ДЧС Павлодарской области полковник Алибек Длимов, ранее занимавший должность заместителя начальника ДЧС ВКО.

Во второй день поездки вице-министр посетил ТОО «KSP Steel», принял участие в церемонии возложения цветов к памятной стеле пожарным и спасателям и вручении ключей от новой пожарной и специальной техники, предназначенной для подразделений области.



