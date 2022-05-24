Свежий выпуск
Проверка готовности
Любовь Доброта, Туркестанская область

Вчера председатель Центральной комиссии референдума РК Нурлан Абдиров ознакомился с работой участковых комиссий Южного Казахстана.

Нурлан Абдиров посетил ряд участковых комиссий референдума в Арысе и селе Темирлан Ордабасинского района, проверил их оснащение и степень готовности к голосованию. Всего в городе железнодорожников и сельской зоне создано 34 территориальных комиссии, в том числе 18 – в городе и 16 – в сельских округах.

По информации председателя арысской городской центральной комиссии референдума Санжара Маханова, все участковые комиссии готовы, утвержден их состав, назначены руководители.

Участковые комиссии оснащены всем необходимым: кабинами для голосования, урнами. Здесь вывешена наглядная агитация, есть Интернет, связь и оргтехника.

В Арысе есть три машины инватакси. В ближайшие дни дополнительно еще поступят три машины, имеются также три сурдопереводчика. На участках голосования 5 июня ждут около 44 500 человек.

Как отметил Нурлан Абдиров, Центральная комиссия референдума большое внимание уделяет тому, как местные исполнительные органы оснащают участки для голосования. Он поинтересовался у членов и председателей участковых комиссий, все ли готово к референдуму, есть ли сложности, оценил полноту наглядной агитации, проверил, получают ли граждане SMS-рассылки с приглашением прийти на референдум.

Нурлан Абдиров принял также участие в семинаре-совещании по вопросам организации и проведения республиканского референдума.

– Мы проверяем степень готовности наших участковых комиссий, – рассказал секретарь Центральной комиссии референдума Мухтар Ерман. – В зоне особого внимания находится Туркестанская область, где большое количество избирателей. В целом, видим, что подготовка идет в рабочем порядке.

На семинар-совещание пригласили всех председателей территориальных и участковых комиссий, представителей департамента юстиции, которые еще раз разъяснили смысл поправок в Конституцию страны.

В Туркестанской области в список для голосования на референдуме включены 1 млн 163 тыс. человек, укомплектовано всем необходимым 914 участков для голосования. Созданы условия для людей с ограниченными возможностями: все объекты расположены на 1-м этаже, имеются пандусы, тактильные указатели.

По месту жительства 888 человек организованы специально оборудованные уголки для граждан с ограниченными возможностями. При необходимости все участки референдума обеспечиваются услугами инватакси, сурдоперевода. Для участия в референдуме приглашены 10 874 гражданина с ограниченными возможностями.

Заместитель акима Туркестанской области Сакен Калкаманов проинформировал участников семинара-совещания, что в регионе проведен социологический опрос. В нем приняли участие около 2 000 респондентов. В ходе опроса жителям было задано 7 вопросов, касающихся референдума. 75% респондентов ответили, что осведомлены о предстоящем референдуме, знают, какие статьи Конституции претерпят изменения.

Опираясь на социологические исследования, областной акимат проанализировал ситуацию, определив направления, в которых следует работать.

– В социальной сети Facebook запущен аккаунт «Областной общественный штаб», – отметил Сакен Калкаманов. – Разработаны инфобаннеры по пропаганде темы референдума, подготовлено 20 видеороликов с опросами местных жителей. Эти видеоролики разошлись по популярным в регионе пабликам, набрав более 10 тысяч просмотров. Показатель охвата составил 23 тысячи. Также тему референдума можно обсудить на страницах районных, городских акиматов и районных, городских отделов внутренней политики, молодежных ресурс­ных центров Facebook, Instagram, Youtube.com. Для реализации предстоящей конституционной реформы работа, проводимая в регионе, будет продолжена.

Популярное

Все
Долго ждали, быстро разобрали
Птичку жалко...
Защититься от биоугроз
Подвиг пулеметчицы
По пути перемен
Мангистаусцы, заявившие о фактах коррупции, разбогатели на сотни тысяч тенге
Отвечая на вызовы времени
Каким был туранский тигр, которого уже нет на планете
Проблема неравенства в оплате труда казахстанцев и иностранцев в Атырау до сих пор не решена
Тонули на глазах у друзей
О чем расскажет орнамент
История расставит все на свои места
Проверка готовности
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Мошенники завлекают казахстанцев акциями компании "KAZ Minerals"
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Мошенница набросилась на полицейских с ножом при задержании в Алматы
Министр сельского хозяйства раскритиковал темпы развития животноводства в Казахстане
Назван средний размер пенсии в Казахстане
ОДКБ и Казахстан: о целях организации на ближайшее будущее высказался эксперт
Вице-премьер Тугжанов высказался о статусе русского языка в Казахстане
Непобеждённый боксёр Муса Ямак умер во время боя
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Как справляется с работой один из самых молодых акимов в Казахстане
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
Как рост цен загоняет строительную отрасль Казахстана в тупик
Как повлияет на экономику Казахстана открытие производства поливинилхлорида
Какие причины имеет нынешняя конституционная реформа в Казахстане
Паузу в переговорном процессе между Россией и Украиной эксперты считают опасной
Жестоко избивший жену в лифте астанчанин оказался сыном общественного деятеля
Новые поправки в Конституцию затрагивают самые живые и "горячие" запросы казахстанцев
Новую уловку придумали мошенники в Instagram
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Не все так просто
Какой будет погода в мае для казахстанцев
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов

Читайте также

Свежий выпуск
Энергию солнца – школе
Свежий выпуск
На все случаи жизни
Свежий выпуск
В интересах народа
Свежий выпуск
История расставит все на свои места

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]