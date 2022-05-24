Проверка готовности

Вчера председатель Центральной комиссии референдума РК Нурлан Абдиров ознакомился с работой участковых комиссий Южного Казахстана.

Нурлан Абдиров посетил ряд участковых комиссий референдума в Арысе и селе Темирлан Ордабасинского района, проверил их оснащение и степень готовности к голосованию. Всего в городе железнодорожников и сельской зоне создано 34 территориальных комиссии, в том числе 18 – в городе и 16 – в сельских округах.

По информации председателя арысской городской центральной комиссии референдума Санжара Маханова, все участковые комиссии готовы, утвержден их состав, назначены руководители.

Участковые комиссии оснащены всем необходимым: кабинами для голосования, урнами. Здесь вывешена наглядная агитация, есть Интернет, связь и оргтехника.

В Арысе есть три машины инватакси. В ближайшие дни дополнительно еще поступят три машины, имеются также три сурдопереводчика. На участках голосования 5 июня ждут около 44 500 человек.

Как отметил Нурлан Абдиров, Центральная комиссия референдума большое внимание уделяет тому, как местные исполнительные органы оснащают участки для голосования. Он поинтересовался у членов и председателей участковых комиссий, все ли готово к референдуму, есть ли сложности, оценил полноту наглядной агитации, проверил, получают ли граждане SMS-рассылки с приглашением прийти на референдум.

Нурлан Абдиров принял также участие в семинаре-совещании по вопросам организации и проведения республиканского референдума.

– Мы проверяем степень готовности наших участковых комиссий, – рассказал секретарь Центральной комиссии референдума Мухтар Ерман. – В зоне особого внимания находится Туркестанская область, где большое количество избирателей. В целом, видим, что подготовка идет в рабочем порядке.

На семинар-совещание пригласили всех председателей территориальных и участковых комиссий, представителей департамента юстиции, которые еще раз разъяснили смысл поправок в Конституцию страны.

В Туркестанской области в список для голосования на референдуме включены 1 млн 163 тыс. человек, укомплектовано всем необходимым 914 участков для голосования. Созданы условия для людей с ограниченными возможностями: все объекты расположены на 1-м этаже, имеются пандусы, тактильные указатели.

По месту жительства 888 человек организованы специально оборудованные уголки для граждан с ограниченными возможностями. При необходимости все участки референдума обеспечиваются услугами инватакси, сурдоперевода. Для участия в референдуме приглашены 10 874 гражданина с ограниченными возможностями.

Заместитель акима Туркестанской области Сакен Калкаманов проинформировал участников семинара-совещания, что в регионе проведен социологический опрос. В нем приняли участие около 2 000 респондентов. В ходе опроса жителям было задано 7 вопросов, касающихся референдума. 75% респондентов ответили, что осведомлены о предстоящем референдуме, знают, какие статьи Конституции претерпят изменения.

Опираясь на социологические исследования, областной акимат проанализировал ситуацию, определив направления, в которых следует работать.

– В социальной сети Facebook запущен аккаунт «Областной общественный штаб», – отметил Сакен Калкаманов. – Разработаны инфобаннеры по пропаганде темы референдума, подготовлено 20 видеороликов с опросами местных жителей. Эти видеоролики разошлись по популярным в регионе пабликам, набрав более 10 тысяч просмотров. Показатель охвата составил 23 тысячи. Также тему референдума можно обсудить на страницах районных, городских акиматов и районных, городских отделов внутренней политики, молодежных ресурс­ных центров Facebook, Instagram, Youtube.com. Для реализации предстоящей конституционной реформы работа, проводимая в регионе, будет продолжена.