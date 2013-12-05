Штаб располагался в кризисном центре ДЧС. Перед началом мероприятия был проведен строевой смотр всех подразделений области и города Актобе.

Первый этап тактико-специальных учений проходил на территории АО «Актобе-ТЭЦ», где условно произошел порыв трубопровода напорного коллектора и оказались повреждены цистерны с турбинным маслом. На второй стадии силы и средства всех структур аварийного реагирования ликвидировали аварию на магистральной теплосети с горячей водой на территории АО «Трансэнерго».

На учениях с привлечением личного состава ДЧС, использованием специализированной техники был отработан весь комплекс работ, в том числе и по оказанию первой медицинской помощи условным пострадавшим.

Жубаныш БАЙГУРИНОВ, Актобе