Проверка конкуренцией

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Валерий МЕРЦАЛОВ, Северо-Казахстанская область
Самое почетное место в офисе фирмы занимает благодарственное письмо Президента ­Нурсултана Назарбаева директору ТОО Александру Прядко за работу в общественном штабе в ходе предвыборной кампании. В частности, в нем говорится: «вашу деятельность по организации и проведению предвыборных мероприятий в это важное для всего казахстанского общества время расцениваю как одобрение и Ваше непосредственное участие в происходящих социально-экономических и демократических преобразованиях в нашей стране». А так оно и есть: по сути, становление Прядко как предпринимателя – зеркальное отражение судьбоносного для молодого суверенного государства среза времени.
Вместе с друзьями он начинал с хозрасчетного участка при обкоме комсомола. После распада Союза ушли в частный бизнес, строившийся тогда по принципу «купи-продай». Объективно этот этап общество должно было пройти, только лукавят приписывающие «лихим девяностым» некий романтический ореол: оно и впрямь, состояния порой возникали словно из неоткуда – да в большинстве случаев так же быстро и пускались по ветру, новоявленные богачи просто не знали, что им делать с деньгами. Не многие были способны понять, что. Как только законодательство придет в соответствие с реальными потребнос­тями государства, начнет оживать экономика, ставкам на удачу придет конец, щели для посредников закроются. Прядко это понимал и потому с самого начала предпринимательской деятельности искал возможность переключиться на производственную сферу. Перебрал несколько вариантов, пока птицефабрика «Северная» не рассчиталась с ним за ячмень... живым молодняком. Что с ним делать? «А возьмите у нас в аренду помещение», – посоветовал директор «Северной». Вот в тот момент все и решилось.
Перспективность дела А. Прядко оценил сразу: к началу XXI века североказахстанское производство потребность области в яйце покрывало всего на треть, так что с тех пор прошло 23 года. Начинавшееся с арендованного цеха ТОО (название фирмы Прядко сложил из начальных слогов имен своего и дочери Кристины) сегодня представляет собой сельскохозяйственный холдинг, в основе которого птицеводческий комплекс на 500 тыс. посадочных мест кур-несушек и 130 тыс. молодняка. Плюс серьезно поставленное производство: во владениях фирмы 7 тыс. гектаров земли, нынче 5 тыс. из них отведено под зерновые. Иначе, чтоб не попасть в зависимость от обстоятельств, нельзя – рацион кур на 60–65% состоит из зерна, и требуется его в сутки до 30 тонн.
Твердо же встать на ноги, говорит Александр Федорович, предприятию дала возможность государственная поддержка. Благодаря ей «Фирма Алекри» смогла осуществить полное техническое перевооружение, установив украинское, германское, испанское оборудование. Что оно дает? Для примера: при современном клеточном оборудовании в том же корпусе можно разместить в два-три раза большее стадо. И если во времена былые птицефабрика со стотысячным поголовьем уже поражала воображение, то теперь только в одном птичнике содержатся 120 тыс. кур. По всем правилам содержатся, тут нет мелочей: ученые утверждают, что продуктивность кур процентов на 10 зависит от освещения, на 30% – от микроклимата и т. д. Так что не только из экономии, но и для того, чтобы уберечь птицу от стресса, на предприятии первыми в Казахстане перешли на светодиодное освещение. Все процессы здесь полностью механизированы, через транспортер «Анаконда» (проходящая по территории предприятия длинная коленчатая труба и впрямь напоминает гигантскую рептилию) яйцо из клетки попадает на прилавок без того, чтобы кто-то прикоснулся к нему руками.
В полеводстве тоже используется исключительно современная высокопроизводительная техника, ее каждый год прикупают. Склады, покрытые асфальтом площадки, токовое хозяйство – все в ТОО свое, вплоть до приобретенной 2 года назад зерносушилки, избавившей товарищество от хлопот с элеваторами и уже полностью окупившей себя.
И если уж мы рисуем картину в ретроспективе – не менее важна социальная составляющая дея­тельности предприятия. В комп­лексе ТОО обеспечивает занятостью полторы сотни человек, летом с сезонниками – до двухсот. Средняя зарплата составляет порядка 80 тыс. тенге в денежном выражении, а надо учесть еще стоимость обедов в столовой всего в 100 тенге, бесплатное питание механизаторов в посевную и уборочную кампании, обеспечение работников кормами для личных подворий и топливом на зиму, содействие в приобретении и содержании жилья. И этим пакет социальных гарантий далеко не ограничивается. Систематическую помощь Александр Прядко оказывает общественным организациям, спортсменам: детский ансамбль на конкурс в Болгарию за его счет съездил, знаменитого стайера Аскера Кожанова на состязания он отправляет и т. д. Недавно возглавил областную федерацию бокса – тут тоже все ясно.
Это к тому, что быть директором успешной компании – значит принять ответственность не только за производственные дела, но и за многих людей. И в связи с этим вопрос будущего актуален для всех. Не секрет, что вступление нашей страны в ВТО кое-кого и пугает. Но в данном случае расклад таков: завершенное в прошлом году при поддержке государства техническое переоснащение, по словам Александра Прядко, сделало продукцию предприятия конкурентоспособной по цене. Подготовительный период был использован по максимуму, фирма практически не зависит от происходящих в мире негативных процессов. Добавим: и то, что при перепроизводстве яйца в Казахстане ТОО уверенно сбывает немалые объемы (в нынешнем году производство составит 115–120 млн штук яиц) во многих городах Казахстана, стало убедительным доказательством способности «Фирмы Алекри» действовать в условиях жесткой конкуренции.

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