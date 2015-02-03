Проверка на дорогах Свежий выпуск 636 Аслан КУДАБАЕВ, Костанай

Между тем подрядчик, выигравший тендер на очистку дорог по всему району, имеет всего лишь... пять единиц техники и физически не в состоянии вовремя расчищать автотрассы во всех направлениях. Аналогичная картина в зимнюю пору характерна и для других отдаленных регионов области.

Мольба о помощи

В итоге страдает, как всегда, простой человек. В редакцию обратились жители сел Жамбыл и Кошевое Карасуского района, больше других натерпевшиеся, находясь в снежном плену.

– У меня жена беременная, вот уже три недели держу ее в райцентре, – говорит выбравшийся в областной центр житель села Жамбыл Владимир Мизелев. – В любой час могут начаться роды, и если в этот момент, что вполне вероятно, дорога окажется заметенной, то... А дорога у нас занесена снегом большую часть времени. Подрядчик, выигравший тендер, за всю зиму появлялся всего раза два. И ходил только один трактор, а переметы под метр высотой – что тут может сделать один трактор? Поселковые главы крестьянских хозяйств, у которых есть техника, говорят: зачем мы будем чистить дорогу, если деньги за ее очистку получает другой? И выводят свою технику только когда сами выезжают из села. А как быть нам, простым людям, у которых нет возможности пробить дорогу?

– И так каждую зиму мы живем в постоянном напряжении, – добавляет приехавший вместе с Мизелевым односельчанин Сергей Семенов, – что делать, если кому-нибудь понадобится «скорая»? Как проехать в райцентр? Что если завтра закончатся продукты? Подобное положение дел угнетает нас всю зиму.

Та же проблема и в селе Кошевом этого района.

– Наше село всю зиму изолировано от райцентра и Костаная, – звонит в редакцию жительница села Кошевое Татьяна Вотякова. – Подрядчик нашу дорогу не чистит, а у нас в селе почти нет техники – один старый К-700, который постоянно ломается. Мы обращались к руководству района, там пообещали чистить дорогу, но ничего не меняется. Поселковый аким лишь разводит руками. Мы, жители, не имеем возможности вовремя получать медицинскую помощь, необходимые продукты питания.

Население Кошевого – 280 человек. Нормально жить они хотят не меньше, чем жители других более густо населенных пунктов.





«Скорая» в сугробах

Чтобы убедиться, насколько жалобы сельчан соответствуют действительности, мы отправляемся на место – в поселок Жамбыл, наиболее удаленный от районного и областного центров. Несмотря на легкую поземку, широкие дороги областного значения в основном чисты. Здесь же наблюдается парадокс – переметы встречаются лишь там, где вдоль дороги для снегозадержания высажены деревья.

И вот он – поворот на Жамбыл. Едва повернув, словно попадаем в другое измерение – сильный боковой ветер, температура падает до минус 21, а впереди...

Да, кстати, на самом повороте встречаем единственное за весь путь от Карасу транспортное средство: машину «скорой помощи», которая, не сумев пробиться сквозь переметы в Жамбыл, настолько спешно ретируется, что мы не имеем возможности спросить: они ехали в поселок по вызову?

Но этот вопрос занимает нас недолго: впереди на дороге возникает снежная стена высотой до метра. Слева виднеется спуск – это объездная дорога, которую, как, видимо, посчитали жамбыльцы, заметать должно реже. Едем по ней, но через сотню метров на этой полевой дороге возникает та же картина: глубокие переметы, насколько хватает глаз...

Пытаемся пробиться сквозь заносы, откапываемся лопатой, толкаем... Но переметы слишком велики, и своим ходом нам пробиться в Жамбыл нереально.

Здесь, на месте, также становится очевидно, что один жалкий трактор путь в село вряд ли расчистит: нужно как минимум несколько К-700.

Дозваниваемся на сотовый местному жителю Сергею Семенову, одному из тех, кто просил нас приехать, чтобы выяснить: не собирается ли кто-нибудь из местных крестьян расчищать дорогу?

– Дороги нет уже не первый день... – звучит в трубке невеселый ответ – Будут ли чистить сегодня, не знаю. Во всяком случае пока никто не собирается...





Разбор полетов

Нам ничего другого не остается, как развернуться и отправиться восвояси. Едем в акимат Карасуского района, чтобы прояснить ситуацию: село отрезано, подрядчик есть, дорогу никто не чистит.

В районном акимате не удается застать ни акима района, ни его зама по коммунальной части, ни начальника отдела ЖКХ: как нам пояснили, все на сельских сходах, в разъездах по району. Тут же на месте удается дозвониться на сотовый заместителю акима района Талгату Бекмагамбетову.

– Да, есть такая проблема: подрядчик ТОО «Мега-21» не справляется с объемом работ, – признает чиновник. – У него всего пять единиц техники, а обслуживает он все населенные пункты района. Тендер проводился в соответствии с правилами. Конечно, этого количества техники для нормальной работы мало – нужно как минимум десять единиц. Но проблема в том, что у нас нет выбора – никто из дорожных организаций не горит особым желанием обслуживать дороги в зимнее время. Извините, я сейчас не могу долго говорить. А полнее ситуацией владеет начальник районного отдела ЖКХ.

До начальника ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Карасуского района» Сергея Рогозика удается дозвониться лишь на следующий день.

Предварительно, во время неоднократных попыток связаться с ним, узнаем у главного специалиста районного отдела ЖКХ Нуржана Канапина, что общая протяженность местных дорог в Карасуском районе составляет 469 км. А у подрядчика в данный момент на ходу даже не пять, а четыре единицы техники. И хотя ТОО «Мега-21» обслуживает Карасуский район уже не первый год, на количестве его транспортного парка это никак не сказывается.

Между прочим на зимнее обслуживание дорог Карасуского района на 2015 год из бюджета выделено 25,3 млн. тенге. Но эти деньги, как поясняет нам начальник отдела ЖКХ Сергей Рогозик, выплачиваются подрядчику не заранее, а лишь по факту выполненных работ, как и положено по закону о госзакупках.

– Вообще ситуация не такая мрачная, какой кажется на первый взгляд, – пытается убедить нас начальник районного ЖКХ. – В частности, на Жамбыл подрядчик выезжал не менее пяти раз... На Кошевое четыре раза...

Жители Жамбыла говорят, это было не более двух раз... Но даже если так – тамошнюю дорогу заметает еженедельно.

– У меня иная информация. Бывает максимум день простоя, если в этот день буранило и не было смысла чистить, тогда чистят на другой день.





А был ли трактор?

Представитель подрядчика – заместитель директора ТОО «Мега-21» Дмитрий Слебин поспешил нас убедить, что дорога на Жамбыл ежедневно патрулируется снегоочистительной техникой.

– Но мы там ехали и не видели ни одной единицы техники...

– Они туда прибыли во второй половине дня и все расчистили. Конечно, стремятся патрулировать по возможности...

Чтобы убедиться, действительно ли подрядчик расчистил дорогу в Жамбыл в тот же день, мы позвонили акиму села Жамбыл Балтуган Борпуловой.

– Да-да, они уже все расчистили, – поспешила заверить нас поселковый аким. – Помогают по мере возможности. В декабре выезжали один раз, в январе чистили трассу совместно с нашими крестьянами... Нет, не бывает такого, чтобы мы сидели без дороги неделями или сутками... Нет, «скорая» еще никому не понадобилась, если понадобится, наши сельчане работают в том или ином крестьянском ТОО, и в случае крайней нужды попросят своего руководителя выделить технику на очистку... К нам не смогла проехать «скорая помощь»? Нет, никому не было плохо, просто по четвергам они объезжают села в качестве профилактики... А так у нас все нормально.

Из всего вышесказанного можно сделать следующий вывод: в той или иной мере простые сельские жители, возможно, где-то преувеличивая, все же испытывают проблемы от периодического отсутствия дорожного сообщения с внешним миром в зимний период, и только волею случая это пока не обернулось ЧП. Но нет никаких гарантий, что подобное не произойдет завтра. Власти же, от районного уровня до поселкового, как и дорожные подрядчики, не в силах кардинально решить проблему. Между тем беда эта, как уже было сказано выше, касается не только нескольких сел Карасуского района, но имеет место и в других регионах области. Каков выход?

По мнению директора костанайского областного филиала АО «Национальная компания «КазАвтоЖол» Андрея Горвата, имеющего многолетний опыт в дорожной сфере, самым верным выходом в данной ситуации могло быть создание государственных коммунальных предприятий, которые бы и производили расчистку дорог.

– Простым частникам – будь то крестьяне или дорожные ТОО – целиком решить проблему расчистки зимних дорог не по силам, прежде всего с финансовой стороны. Один шнеко-ротор стоит порядка 30 миллионов тенге, а их нужно несколько. Да и прочая техника крайне дорогая. Нужно, чтобы бюджет приобретал технику, а самой расчисткой занимались государственные коммунальные службы. Вот тогда у нас и не будет снежных заторов на зимних дорогах. В общем, выход здесь один – создавать государственные коммунальные предприятия.



