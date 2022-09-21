Проверка на дорогах

Спустя 13 лет благополучной жизни в Германии этот человек в 2004 году вернулся в Казахстан. Чтобы строить дороги и другие объекты, в которых так нуждалась страна.

На ту пору Роберту Яковлевичу Шумахеру было 60. Казалось, уже поздновато начинать все с нуля и совершать трудовые подвиги, но он все же купил билет в Казах­стан. Признается, что супруга была против такого шага и называла его безумием, но решение свое он не изменил. Говорит, что все годы, проведенные в Европе, в его сердце жила ностальгия по Казахстану. И еще – он очень хотел принести Родине пользу и смог впоследствии это сделать. О вкладе в отечественный строительный сектор Шумахера после возвращения мы еще расскажем, а пока обратимся к его биографии.

Отец Роберта Яковлевича – Яков Шумахер – был отправлен в Казахстан из Крыма во время Столыпинской реформы. Этой же волной занесло сюда и его мать – украинку по национальности. Местом проживания этих людей была Павлодарская область, где они и создали семью. Однако в начале тридцатых годов на территории Казахстана разразился страшный голод. Известный по истории «малый октябрь» Голощекина означал конфискацию у местного населения всего, что имелось. Люди в форме заходили в дома и забирали продукты, включая запасы картофеля… Поэтому, чтобы выжить, семья перебралась в пригород Омска. Когда началась война, отца забрали в трудармию. Вернулся он домой в 1944 году. Тогда же и родился Роберт Шумахер.

Четыре класса окончил в своей деревне, затем доучивался в другой, где была восьмилетка. Нужно было получать профессию, и молодой парень поступил на электрика в городе Омске. Параллельно посещал городскую вечернюю школу, где окончил девятый и десятый классы. Далее учеба продолжилась в Омском автомобильно-дорожном институте, где получил специальность инженера. Согласно существующим тогда правилам, молодой специалист, которому вручили обязательное направление на работу, мог оказаться в любой точке тогдашней огромной страны. Нашему герою выпало ехать на юг, в незнакомый Тюлькубасский район тогдашней Чимкентской области.

Трудовую карьеру довелось начинать в районном ДСУ – дорожно-строительном участке. Уже через два года молодой инженер стал его руководителем. Принял организацию, когда она, что называется, стоя­ла на коленях, занимала последние строчки в сводках тогдашних социалистических соревнований. Однако через три года ДСУ стал процветающим предприятием, лидером отрасли. «В чем же секрет столь быстрого успеха ?» – задаю вопрос собеседнику.

– Дело в том, что я разбирался в дорожном строительстве, – рассказывает он. – Еще был человеческий фактор. В Ванновке (сейчас Турар Рыскулов. – Автор) – так назывался районный центр, где располагался наш ДСУ, проживали люди разных национальностей. При приеме на работу для меня была важна не национальность, а человек, его трудолюбие, ответственность. Когда стал руководителем, ввел прогрессивную шкалу оплаты труда, у людей появилась большая мотивация к труду. В общем, все стало налаживаться. Купил асфальтный завод, благодаря этому черное покрытие получили все дороги района. Почему у меня все получилось, а у других нет? Во-первых, я любил дело, которым занимался. Во-вторых, никогда не полагался на удачу, что выпадет карта и все придет само собой. Нет, я верил только в себя и свой труд. Жизнь показала, что это был правильный выбор. Никогда не гонялся за регалиями и славой. Со временем они придут сами, если, конечно, будешь достоин. И молодым стоит об этом помнить.

Слова этого человека подтвердила сама жизнь. В период работы в Тюлькубасском районе он построил целый микрорайон, детский сад, Дворец пионеров и спортивный комплекс. И сегодня они служат людям. В благодарность за столь достойный вклад в развитие района Роберту Шумахеру было присвоено звание почетного гражданина Тюлькубасского района. Факт, говорящий сам за себя.

В 1980 году в его карьере состоялось еще одно событие: он был назначен руководителем еще более крупной дорожной организации при тресте «Казнефтедорстрой». Последний появился в силу необходимости вести строительство в Томской области. Дело в том, что в эти годы развернулось активное освоение нефтяных районов Сибири. Казахстан, как и другие союзные республики, должен был внести свой вклад в глобальный проект. Ему досталось строительство дорог к нефтегазовым месторождениям в тайге. Позже имеющийся объем строительства прирастет еще одним инфраструктурным объектом – аэропортом.

Руководить непростым строительным процессом в нехоженой сибирской тайге поручили Шумахеру. Он вспоминает, что работа была организована вахтовым методом. Требовалось в скорые сроки решить массу производственных, транспортных, бытовых проблем. К примеру, песок, железобетонные плиты доставляли из Семипалатинска по Иртышу на баржах. Сказывался непривычный для казахстанцев климат Сибири. В общем, это была адская работа, выдержать которую мог далеко не каждый. Другим фронтом для этого человека стало строительство дорог, их асфальтирование в тогдашней Гурьевской, ныне Атырауской, и Кызылординской областях. Под началом энергичного руководителя были построены сотни километров дорог.

Долгие годы работы без сна и покоя не прошли бесследно для здоровья. Первым серьезным звонком о том, что пора о нем подумать, стал инфаркт. Поэтому было принято решение о переезде в Германию. Он состоялся в 1991 году. В новой стране нашему герою удалось поправить здоровье. Профессионалов своего дела ценят везде, поэтому он без особого труда нашел по специальности работу в дорожной фирме. Начинал с должности прораба, а через два года был переведен в начальники участка. Еще через год назначен техническим директором фирмы. В общем, все шло хорошо, семья была обеспечена материально, имела хороший дом в пригороде Мюнхена.

Однако повороты судьбы не предугадать: в 2004 году, спустя 13 лет после отъезда в Германию, в возрасте 60 лет Роберт Яковлевич оказался в строящейся столице Казахстана. В республике его помнили и хорошо знали как профессионального строителя.

– Меня пригласили в городской акимат и предложили возглавить дорожную организацию, строить дороги для новой столицы. По­думав, я согласился. Правда, когда объявил о своем решении жене, то она сказала, что я сошел с ума. Одна­ко менять свое решение не стал. Возможно, сказалась ностальгия по Казахстану, которая все эти годы жила в моем сердце – говорит Роберт Яковлевич.

Так 60-летний гражданин ФРГ переехал в Казахстан. Вернее сказать, вернулся с искренним желанием внести свой вклад в строительство новой столицы. За работу, как всегда, взялся с энтузиазмом. Первым делом создал совместное казахстанско-германское предприя­тие «Казгерстрой». В тот период как воздух нужны были дороги, и опытного строителя попросили взяться за них, сделать прорыв в «хромающем» секторе.

И под руководством Шумахера это свершилось. Работа на дорогах закипела. Этот человек, кроме огром­ного опыта и знаний, привез из Германии еще и новые технологии строительства дорог. Они были с успехом использованы. Впрочем, первой задачей был подбор кадров. Надежных, профессиональных, на которых можно положиться. Однако сразу требовать от них работать по-новому было недостаточно. Потребовалось организовать семинары с выез­дом наших делегаций в Германию. Чтобы показать, как надо строить и какие результаты это приносит. Надо было показать не только европейские строительные нормы и правила, но и то, как они применяются, как ведутся расчеты. Наконец, почему при огромной интенсивности движения там дороги продолжают служить десятилетия, а у нас разрушаются. Требовалось провести огромную работу, убедить проектировщиков применять европейские стандарты, отойти от старых советских шаблонов.

– Я видел и знал, что если мы начнем применять новые методы стабилизации грунта, мастичный асфальт, новые технологии, машины и механизмы, то это принесет большие преимущества. В столице почва разная, можно на одном километре встретить и супеси, и суглинки, и глину. У них разные характеристики, разная несущая способность. Это необходимо учитывать. Только за счет асфальта невозможно добиться высоких результатов. Необходимо, чтобы было надежное земляное полотно, не было провалов, то есть надежная «подушка». Чтобы убедить в необходимости перехода к новым технологиям, пришлось даже возить в Европу представителей власти. Эти поездки были призваны дать ответ на вопрос: почему у них дороги стоят веками, а у нас нет?

Холдингом «Казгерстрой» были построены улицы имени А. Микоя­на, Р. Кошкарбаева, Б. Майлина, Сыганак, Коргалжинское шоссе, автобан Астана – Темиртау, трассы Астана – Петропавловск, Омск – Павлодар – Майкапчагай и другие. Кроме того, в столице фирма заложила и благоустроила несколько основных парков, возвела многие другие объекты. Работать приходилось, не считаясь со временем. Большая забота проявлялась о простом рабочем человеке. Им помогали с жильем, даже выдавали льготные ссуды. Поэтому, однажды придя работать к Шумахеру, никто уходить от него уже не хотел.

…Разговор с этим интеллигент­ным, немного усталым человеком подошел к концу, и я проникся чувством уважения к нему. Дорожный строитель, который всю свою жизнь своими руками строил свою судьбу. Без остатка отдавал себя работе на благо страны и не требовал за это наград и благодарностей. В 60 оставил благополучную жизнь и отправился помогать Родине. А чем ответила Родина – об этом он не любит распространяться... Но по всему видно, что человек переживает и болеет за свое дело.

Таков он – подлинный труженик и патриот. Чем не пример для подражания молодым?