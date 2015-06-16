Проверка на гражданскую зрелость Свежий выпуск 502 Людмила КОРИНА, Западно-Казахстанская область

Открывая диалог, аким области Нурлан Ногаев отметил, что План нации «100 шагов – Современное государство для всех» нацелен в будущее, является адекватным ответом на вызовы времени и четкой программой продвижения Казахстана в число 30 развитых государств мира.

В своем докладе заместитель акима области Бахтияр Макен подчеркнул, что предложенная Главой государства модернизация общества придаст нашей стране запас проч­ности, который позволит уверенно пройти непростой период кризисных ожиданий. Для выработки механизмов более тесного и конструктивного взаимодействия всех институтов общества создана Национальная комиссия по модернизации. Особого внимания, считает заместитель акима, требуют задачи, нацеленные на реализацию идеи «Мәнгiлiк Ел», укрепление казахстанской идентичности и целостности гражданской общности. Казахстанцам есть чем гордиться. Поэтому столь важно развивать туристскую отрасль. У региона, расположенного на перекрестке Европы и Азии, есть все условия для формирования туристического кластера. Уральск – один из древних городов Казахстана, является историческим и архитектурным памятником, который может стать центром притяжения.

На юге области расположен уникальный музей, рассказывающий о становлении государственности в ставке хана Жангира. Природные условия, интереснейшая история вполне позволяют создать условия для развития внутреннего и въездного туризма. Есть о чем рассказать западноказахстанцам и в масштабном интернет-проекте «Энцик­лопедия Казахстана». Он нацелен на то, чтобы как можно больше узнали о нашей стране и соотечественники, и иностранцы. В том числе жители приграничных регионов России, которые проявляют к нашему региону огромный интерес.

По мнению Бахтияра Макена, постоянное внимание следует уделять построению Общества Всеобщего Труда, повышению престижа рабочих профессий, распространению опыта семейных династий. Предстоит большая и разноплановая работа, темпы и тон в которой будет задавать именно актив области.

Заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана ЗКО, председатель общественного фонда «Дос» Вера Шохина считает, что План нации содержит конкретные и четкие механизмы, которые обеспечат поступательное движение к намеченным целям. В его реализации весомая роль принадлежит этнокультурным центрам, ставшим действенным инструментом народной дипломатии, укрепления единства и сплоченности. «100 шагов» – это проверка на гражданскую зрелость. Точек приложения сил множество. Это повышение роли семьи. «20 добрых дел», забота о ветеранах и людях с ограниченными возможностями, участие в экологических акциях, благоустройстве и озеленении населенных пунктов. Намеченные Лидером нации задачи еще больше сплотят казахстанцев, поскольку все они заинтересованы в их воплощении в жизнь.

По мнению акима Шынгырлауского райо­на Алдияра Халелова, все направления намеченной модернизации связаны общим стремлением – построить государство с более высоким качеством жизни. Позитивные перемены все более ощутимы и в глубинке. Но еще есть резервы, которые следует использовать с наибольшим коэффициентом полезного действия. Реформы нацелены в будущее, поэтому необходимо широко вовлекать в их реализацию молодых людей, создавая им условия для производительной работы и интересного досуга.

Заместитель председателя областного филиала партии «Нур Отан» Гульназ Кульжанова обратила внимание на то, что в намеченном Плане нации получила логическое развитие предвыборная программа Нурсултана Назарбаева. Ее нацеленность на улучшение жизни людей повышает авторитет партии. О чем свидетельствует рост ее рядов, а значит – числа казахстанцев, готовых принять на себя ответственность за успех намеченных преобразований.

О своем видении широкого участия западноказахстанцев в реализации пяти институциональных реформ с трибуны актива говорили также член областного совета матерей, ветеран труда Роза Кужекова, директор областного детско-юношеского центра туризма и экологии Виктор Фомин, доцент ЗКГУ им. М. Утемисова Олег Юров, председатель корейского этнокультурного объединения Максим Пак. Они были едины во мнении – истинных патриотов, считающих себя вне зависимости от нацио­нальной принадлежности казахстанцами, нужно воспитывать с детства. Для этого необходимы преемственность поколений, соединение усилий семьи и учреждений образования. Речь шла также об особой роли советов общественного согласия, формировании «нулевой» терпимости граж­дан, борьбе с коррупцией, обеспечении верховенства закона.

Подводя итоги обсуждения, аким области Нурлан Ногаев еще раз обратил внимание на то, что задачей первостепенной важности является формирование профессионального государственного аппарата. Госорганы обязаны внести весомый вклад в реализацию институциональных реформ. Значение предложенной Президентом модернизации огромно, поскольку ее результатом станет изменение всей системы общественных отношений. А выполнение Плана нации «100 конкретных шагов» является общей и центральной задачей на ближайшие годы и движущей силой в построении успешной, конкурентоспособной страны.



