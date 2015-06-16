Проверка на гражданскую зрелость

Открывая диалог, аким области Нурлан Ногаев отметил, что План нации «100 шагов – Современное государство для всех» нацелен в будущее, является адекватным ответом на вызовы времени и четкой программой продвижения Казахстана в число 30 развитых государств мира.
В своем докладе заместитель акима области Бахтияр Макен подчеркнул, что предложенная Главой государства модернизация общества придаст нашей стране запас прочности, который позволит уверенно пройти непростой период кризисных ожиданий. Для выработки механизмов более тесного и конструктивного взаимодействия всех институтов общества создана Национальная комиссия по модернизации. Особого внимания, считает заместитель акима, требуют задачи, нацеленные на реализацию идеи «Мәнгiлiк Ел», укрепление казахстанской идентичности и целостности гражданской общности. Казахстанцам есть чем гордиться. Поэтому столь важно развивать туристскую отрасль. У региона, расположенного на перекрестке Европы и Азии, есть все условия для формирования туристического кластера. Уральск – один из древних городов Казахстана, является историческим и архитектурным памятником, который может стать центром притяжения.
На юге области расположен уникальный музей, рассказывающий о становлении государственности в ставке хана Жангира. Природные условия, интереснейшая история вполне позволяют создать условия для развития внутреннего и въездного туризма. Есть о чем рассказать западноказахстанцам и в масштабном интернет-проекте «Энциклопедия Казахстана». Он нацелен на то, чтобы как можно больше узнали о нашей стране и соотечественники, и иностранцы. В том числе жители приграничных регионов России, которые проявляют к нашему региону огромный интерес.
По мнению Бахтияра Макена, постоянное внимание следует уделять построению Общества Всеобщего Труда, повышению престижа рабочих профессий, распространению опыта семейных династий. Предстоит большая и разноплановая работа, темпы и тон в которой будет задавать именно актив области.
Заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана ЗКО, председатель общественного фонда «Дос» Вера Шохина считает, что План нации содержит конкретные и четкие механизмы, которые обеспечат поступательное движение к намеченным целям. В его реализации весомая роль принадлежит этнокультурным центрам, ставшим действенным инструментом народной дипломатии, укрепления единства и сплоченности. «100 шагов» – это проверка на гражданскую зрелость. Точек приложения сил множество. Это повышение роли семьи. «20 добрых дел», забота о ветеранах и людях с ограниченными возможностями, участие в экологических акциях, благоустройстве и озеленении населенных пунктов. Намеченные Лидером нации задачи еще больше сплотят казахстанцев, поскольку все они заинтересованы в их воплощении в жизнь.
По мнению акима Шынгырлауского района Алдияра Халелова, все направления намеченной модернизации связаны общим стремлением – построить государство с более высоким качеством жизни. Позитивные перемены все более ощутимы и в глубинке. Но еще есть резервы, которые следует использовать с наибольшим коэффициентом полезного действия. Реформы нацелены в будущее, поэтому необходимо широко вовлекать в их реализацию молодых людей, создавая им условия для производительной работы и интересного досуга.
Заместитель председателя областного филиала партии «Нур Отан» Гульназ Кульжанова обратила внимание на то, что в намеченном Плане нации получила логическое развитие предвыборная программа Нурсултана Назарбаева. Ее нацеленность на улучшение жизни людей повышает авторитет партии. О чем свидетельствует рост ее рядов, а значит – числа казахстанцев, готовых принять на себя ответственность за успех намеченных преобразований.
О своем видении широкого участия западноказахстанцев в реализации пяти институциональных реформ с трибуны актива говорили также член областного совета матерей, ветеран труда Роза Кужекова, директор областного детско-юношеского центра туризма и экологии Виктор Фомин, доцент ЗКГУ им. М. Утемисова Олег Юров, председатель корейского этнокультурного объединения Максим Пак. Они были едины во мнении – истинных патриотов, считающих себя вне зависимости от национальной принадлежности казахстанцами, нужно воспитывать с детства. Для этого необходимы преемственность поколений, соединение усилий семьи и учреждений образования. Речь шла также об особой роли советов общественного согласия, формировании «нулевой» терпимости граждан, борьбе с коррупцией, обеспечении верховенства закона.
Подводя итоги обсуждения, аким области Нурлан Ногаев еще раз обратил внимание на то, что задачей первостепенной важности является формирование профессионального государственного аппарата. Госорганы обязаны внести весомый вклад в реализацию институциональных реформ. Значение предложенной Президентом модернизации огромно, поскольку ее результатом станет изменение всей системы общественных отношений. А выполнение Плана нации «100 конкретных шагов» является общей и центральной задачей на ближайшие годы и движущей силой в построении успешной, конкурентоспособной страны.