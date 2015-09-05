Проверка на прочность Свежий выпуск 422 Райхангуль САТАБАЕВА, директор Палаты предпринимателей Павлодарской области

Государство должно предоставлять поддержку только конкурентоспособным компаниям. И это – абсолютно верное решение.

При этом Нурсултан ­Назарбаев подчеркнул, что действенная возможность – это конкурентоспособность. И что мы теперь – члены ВТО, а в условиях данной организации конкуренция еще сильнее. Поэтому не надо ничего бояться, нужно спокойно проходить закалку и выходить на новый уровень.

Этому способствует и финансовая политика государства, в частности – таргетирование. Данная мера призвана поднять нашу экономику, избежать серьезных бюджетных проблем и защитить казахстанский бизнес.



