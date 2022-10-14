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Проверка на соответствие

Юлия Полонская

Работа ЦИК об установлении соответствия кандидатов в президенты Республики Казахстан требованиям законодательства продолжается: список возможных претендентов на высокий пост претерпел изменения.

Теперь он состоит из шести претендентов, признанных Центр­избиркомом подходящими под требования казахстанских законов. Это – действующий Глава государства Касым-Жомарт Токаев (напомним, его уже официально зарегистрировали как кандидата), Нурлан Ауесбаев, Мейрам Кажыкен, Жигули Дайрабаев, Каракат Абден и Бакыт Жанабаев.

Вчера ЦИК под председательством Нурлана Абдирова признал не соответствующими законодательству кандидатов в президенты РК Хайруллу Габжалилова, Талгата Ергалиева и Фатиму Бизакову.

Так, Хайрулла Габжалилов, хоть и проживает в Казахстане последние 24 года, но гражданином страны по рождению не является – родился в Узбекистане, а кроме того, не имеет стажа работы на государственной службе или на выборных государственных долж­ностях. А потому требованиям, установленным пунктом 2 статьи 41 Конституции РК, статьей 54 Конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан», не соответствует.

Талгат Ергалиев мог бы претендовать на высокий пост – родился и живет в Казахстане, однако, по данным Агентства по делам государственной службы, имеет опыт работы на госслужбе всего 3 года 4 месяца (нужно не менее 5 лет). Кроме того, выдвинувшее Талгат Ергалиев как своего кандидата в президенты Республики Казахстан Республиканское объединение юридических лиц «Союз строителей Казахстана» не отвечает требованиям пункта 1 статьи 55 Конституционного закона РК «О выборах в Республике Казахстан».

– Союз строителей – это объединение юридических лиц. Право выдвижения имеет республиканское общественное объединение, – пояснил директор департамента регистрационной службы и оказания юридических услуг Министерства юстиции РК Алан Тленчиев.

Кандидата в президенты Фатиму Бизакову тоже подвело отсутствие стажа работы на государственной службе или на выборных государственных должностях. Поэтому на основании представленных документов и полученных сведений от уполномоченных органов ЦИК признал ее кандидатуру не соответствующей требованиям, установленным статьей 54 Конституционного закона РК «О выборах в Республике Казахстан».

А вот кандидата в президенты РК Бакыта Жанабаева ЦИК допустил к следующему этапу. Как сообщила член Центризбиркома Сабила Мустафина, в отношении его кандидатуры были направлены соответствующие запросы в уполномоченные государственные органы. Согласно сведениям, поступившим от них, в отношении Бакыта Жанабаева отсутствуют препятствия для регистрации в качестве кандидата в президенты.

Согласно представленным сведениям МВД, Бакыт Маратович Жанабаев является гражданином РК по рождению, проживает в Казахстане последние 46 лет, имеет опыт работы на государственной службе 21 год. У ОО «Казахстанская лига любителей футбола», выдвинувшего кандидата в президенты, есть документ о регистрации в Министерстве юстиции.

Ранее Бакыт Жанабаев сдал экзамен на свободное владение государственным языком. После сдачи экзамена состоялось коллегиальное обсуждение и подведение итогов, озвучил которые председатель лингвистической комиссии, доктор филологических наук, профессор Адиль Ахметов.

Темой письменного задания кандидата была «Экология – бүгіннің басты мәселесі». Работа оценивалась по содержанию, стилю, орфографии и пунктуации. И кандидат использовал все предоставленное ему для написания работы время. Во втором задании он прочитал отрывок из сборника Міржақыпа Дулатова «Оян, қазақ!». Третьим заданием было выступление на тему «Бабалар аманаты».

По результатам состоявшегося экзамена лингвистическая комиссия большинством голосов, с учетом одного воздержавшегося, приняла решение о том, что Бакыт Жанабаев владеет государственным языком.

Приняв во внимание все эти данные, Центризбирком установил, что этот кандидат в президенты соответствует предъявляемым к нему Конституцией РК и Конституционным законом РК от 28 сентября 1995 года «О выборах в Республике Казахстан» требованиям.

Бакыту Жанабаеву выданы в необходимом количестве подпис­ные листы для сбора подписей.

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