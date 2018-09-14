Проверка начата в двух медучреждениях после смерти алматинца

Фото: gtrk-saratov.ru
Департамент охраны общественного здоровья Алматы начал внеплановую проверку в двух клиниках города в связи с жалобой Алтынай Жунусовой, передает Inform.kz
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Жительница Алматы Алтынай Жунусова на своей странице в Facebook разместила пост, в котором говорится, что из-за
некачественного оказания медицинской помощи скончался ее родной дядя Ербол Кушербаев.
"Моему дяде Ерболу стало плохо 3 сентября текущего года. В тот же день была вызвана скорая помощь, которая отказалась госпитализировать его, так как в клинике № 7 сообщили, что с диагнозом цирроз печени они принимают только по порталу. После чего мы вызвали участкового врача из поликлиники № 16, которая назначила "Эссенциале форте" и "Урсусан". И в последующие дни, когда боль не прекращалась, она продолжала давать это назначение. В то время дядя еще был в сознании и говорил", – пишет Алтынай Жунусова.
Только спустя четыре дня медбрат, который оказывал на дому помощь больному Ерболу Кушербаеву, решил в срочном порядке вызвать скорую медицинскую помощь.
"В тот же день мы были в клинике № 7, что в Калкамане, где пять часов моя мама возила дядю самостоятельно на каталке из кабинета в кабинет, чтобы сдать все анализы. Сделали они три рентгена и два УЗИ. И все это время им ни один сотрудник клиники не помог. И только в 16:00 его забрали в реанимацию из-за
плохих анализов. Мы всю ночь звонили на номера реанимации, которые они нам дали, но только в 22:30 нам ответили, что он в тяжелом состоянии, а уже утром следующего дня сообщили о его смерти", – рассказывает Алтынай Жунусова.
Врачи объяснили родным умершего, что причиной смерти является почечная недостаточность, полиорганная недостаточность, сепсис. И в тот же день в обед тело их родственника передали в морг.
"В морге история продолжилась. Тело дяди забрать мы смогли только в понедельник с условием того, что в клинике дадут справку, что он умер дома. А без этой справки на кладбище не дают места. Дядю уже хоронить надо, со всех точек Казахстана ехали родственники. И в клинике № 7 нам и вправду дали такую справку с подписью заведующей отделения Исабекова Т. Ш. Как такое может быть, ведь он умер в Калкаманской больнице, в отделе реанимации", – возмущается родственница умершего.
В департаменте охраны общественного здоровья Алматы сообщили, что начата внеплановая проверка станции скорой медицинской помощи Алматы и Городской клинической больницы № 7.