Проверка в Минобороны: Комиссия представила промежуточные результаты

Комиссия по комплексной проверке состояния дел в Министерстве обороны, сформированная Главой государства, представила промежуточные результаты, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Проверочными мероприятиями охвачено свыше 104 объектов оборонного ведомства, продолжается аудит эффективности использования бюджетных средств.

Основное внимание в ходе работы уделяется вопросам обеспечения безопасности, надлежащих условий прохождения воинской службы, качеству продовольственного и вещевого снабжения, оказания медицинской помощи и сохранности государственного имущества.

По отдельным выявленным фактам нарушений начаты досудебные расследования.

На сегодняшний день на рассмотрении органов уголовного преследования находятся 37 дел, в интересах следствия сведения по ним на данном этапе не подлежат разглашению.

При этом проверка проводится с соблюдением принципа «Закон и Порядок» и направлена на выработку системных мер по обеспечению боевой готовности Вооруженных Сил и укреплению воинской дисциплины.

Рекомендации Комиссии также используются в ходе реализации Плана военной реформы.

Работа Комиссии будет завершена в ноябре текущего года.