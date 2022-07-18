Полицейские проверки на дорогах усилят в Казахстане

Министерством внутренних дел Казахстана с 18 июля проводится месячник по безопасности дорожного движения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ведомство.

Профилактическое мероприятие проводится для снижения дорожно-транспортных происшествий, повышения безопасности на дорогах и привлечения внимания к проблеме дорожно-транспортного травматизма.

"Необходимо отметить, что в каникулярный период и сезон отпусков традиционно возрастает трафик транспортных средств в междугороднем и межрегиональном сообщении. Как правило, возрастает риск совершения дорожно-транспортных происшествий, в том числе с самыми трагичными последствиями. В этой связи в рамках мероприятия полицейскими будут усилены патрулирование, проверки автотранспортных средств, в том числе пассажирского транспорта", – сказал заместитель Комитета административной полиции МВД РК Жандос Мураталиев.

Он подчеркнул, что задача всех мероприятий, проводимых полицейскими в рамках месячника по безопасности дорожного движения, – привлечь внимание граждан к решению проблем травматизма на автодорогах, чтобы общими усилиями сохранить жизни и здоровье участников дорожного движения.



