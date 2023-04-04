«Проверки» на дорогах

Проблемная зона
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Наталия Портнягина, Западно-Казахстанская область

Снег на дорогах растаял, и выбоины-ловушки вновь начали подстерегать зазевавшихся автомобилистов.

Казалось бы, не прошло и года как были освоены очередные миллиарды тенге, выделенные на дорожный ремонт, но состоя­ние отремонтированной проез­жей части уже находится в аховом состоянии. Что уж тут говорить о тех дорогах, которые не видели дорожников много лет?

В Западном Казахстане только 46% дорог находятся в удовлетворительном состоянии. В нынешнем году на эту сферу будет выделено 71,7 млрд тенге, планируется привести в порядок более 545 км автотрасс, в том числе 329 км дорог областного и районного значения.

Ждут своего завершения и многие прошлогодние проекты. Причины затягивания сроков по ним известны руководству области. Это не только дефицит стройматериалов, перебои с их поставками в самый разгар сезона дорожных работ, но и отсутствие рабочих и техники у подрядчиков, взявших на себя обязательства, выполнить которые оказалось им не под силу.

Новые проекты по ремонту свыше 40 км дорог намечены и в Уральске. Это не считая десяти объектов, переходящих с прошлого года. На сумму около 3,5 млрд тенге будет проведен средний ремонт на восьми магистральных улицах, а также капитальный ремонт и реконст­рукция на десяти улицах областного центра.

К реконструкции одной из крупных магистралей города – улицы Шолохова – средства в размере 4,2 млрд тенге руководст­во области намерено привлечь в рамках соцобязательств консорциума КПО. Проект рассчитан на два года. Работы должны были начаться в прошлом году, но, как выяснилось, проектная документация потребовала доработки.

На сегодня завершается ее анализ, идут тендерные процедуры по определению подрядчика. Реконструкцию планируют разделить на три этапа. При этом будет проведен капитальный ремонт полотна дороги протяженностью 4,5 км. Ее расширение с 18 до 24 метров позволит увеличить пропускную способность.

Улица Шолохова отделяет северную часть города от дачных массивов и поселковых округов. Сегодня от проведенного здесь в прошлом году ямочного дорожного ремонта не осталось и следа. По мнению горожан, на состояние уличной проезжей части влияет и то, что здесь проходят маршруты транзитного транспорта.

Областной центр является местом пересечения международных коридоров и трасс республиканского значения. О значительной транзитной нагрузке на дороги области говорят следующие цифры: из 30 автомобильных пунктов пропуска, функционирующих на казахстанско-российской границе, 36 расположены в Западно-Казахстанской области, граничащей с пятью регионами Российской Федерации.

На очередном заседании Комитета энергетики и логистики, действующего при региональном филиале Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», представители департамента госдоходов подняли вопрос о том, что как в область, так и транзитом через Западный Казахстан идет большой поток российского зерна. Причем заявленный в товарно-сопроводительных документах вес груза не всегда соответствует действительности, порой превышение в два раза. Но доказать это на постах пропуска нет возможности, так как ни один из них не оснащен весовым оборудованием. Транспортная инспекция может проверить фуры лишь выборочно.

Регион теряет не только в налогах. Платить за транзитный перегруз приходится из кармана западноказахстанцев, ремонтируя не только свои дороги, но и автомобили.

Согласно Концепции развития транспортно-логистического потенциала РК до 2030 года предусмотрена реконструкция автомобильных пунктов пропуска через границу с РФ, которая повысит их пропускную способность. На территории Западно-Казахстанской области она пройдет в два этапа – с 2023 по 2027 год.

Как ответили в пресс-службе Комитета автомобильных дорог МИИР РК, на сегодняшний день проектной организацией АО «КазНИИСА» разрабатывается проектно-сметная документация по реконструкции двух первоочередных пунктов пропуска – Сырым и Таскала. На втором этапе запланирована реконструкция пунктов пропуска Шаган, Аксай, Жаныбек, Орда. Вопрос установки весовых измерительных систем в рамках реконструкции пунктов пропуска прорабатывается.

Пока в регионе нет также ни одного автоматического комплекса весового и габаритного контроля, который бы позволял выявлять в автомобильном потоке транспортные средства, движущиеся с превышением максимально допустимой массы и разрешенной нагрузки на ось.

Возможно, внедрение всех этих компонентов автотранспортной инфраструктуры с учетом усиления логистического потенциала региона позволит сохранять дороги области в хорошем состоянии в течение более длительного срока.

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