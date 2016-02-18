168 дней осталось до начала летней Олимпиады в Бразилии. Для участия в ней казахстанская команда уже завоевала 48 лицензий по 12 видам спорта, и сегодня, по словам министра культуры и спорта РК Арыстанбека Мухамедиулы, на финальном этапе подготовки очень важно не снизить набранные темпы и создать все необходимые условия спортсменам для успешного выступления на главных стартах четырехлетия.

Одним из таких условий стал допинг-контроль, на котором глава ведомства сделал особый акцент. В этом направлении министерство совместно с Национальным олимпийским комитетом, независимой антидопинговой комиссией проводит работу над проектом по развитию спортивной медицины в Казахстане и по переформированию антидопинговой службы. По мнению главы ведомства, для решения данного вопроса в первую очередь необходимы хорошее оборудование и высококвалифицированные специалисты.

А пока в рамках подготовки к состязаниям высокого уровня сформирован основной костяк спортсменов, являющихся реальными кандидатами на учас­тие в Олимпийских играх, проводится работа по организации учебных тренировок, закреплены спортивные базы. Выступивший в ходе заседания с докладом председатель Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК Ельсияр Канагатов отметил проводимую в этом направлении работу Конфедерации спортивных единоборств и силовых видов спорта, которая скрупулезно занимается данным вопросом и сейчас намерена создать карту спортивных баз.

– В настоящее время для успешной подготовки национальной сборной команды привлечены 250 атлетов из основного состава и 146 – из резервного. Спортсмены борются за места в олимпийской сборной команде. Планируется завоевать более 100 лицензий по 25 видам спорта, – заявил глава комитета, напомнив, что в 2016 году планируется участие в более чем 60 континентальных и мировых лицензионных соревнованиях, а также 50 этапов кубков мира для завое­вания оставшегося количест­ва квот для участия в летних Играх. Не остались без внимания и вопросы реабилитации спортсменов, связанные с акклиматизацией, а также вопросы безопаснос­ти, связанные с вирусом Зика. В этом плане, как пояснил Е. Канагатов, ведомство совместно с Минздравом прорабатывает ряд профилактических мер и держит вопрос под контролем.

Сразу после больших Олимпийских игр, с 7 по 18 сентября 2016 года, в Рио пройдут и Паралимпийские игры, в которых примут участие более 4 тыс. спорт­сменов из 160 стран. По словам председателя комитета, сейчас у казахстанцев уже имеются пять лицензий, а всего их планируется завоевать в нынешнем году до десяти.

В завершение заседания штаба его участникам была представлена парадная, тренировочная и спортивная форма казахстанской делегации, которая отправится на Олимпиаду. Как рассказала директор компании Zibroo, которая занимается пошивом костюмов, Елена Свечникова, разработчики одежды на этот раз отошли от традиционных цветов государственного флага, и теперь отечест­венные спортсмены поедут в Бразилию в одежде горчичного и черничного цветов. С учетом климатических условий южноамериканской страны предпочтение было отдано легким, дышащим, тканям. Были презентованы мужской парадный костюм, включаю­щий пиджак, брюки, сорочку с коротким рукавом и галстук, и два женских: один – из платья и платка, другой – из легкого жакета, юбки и платка. Костюмы дополнены летними туфлями из текстиля.