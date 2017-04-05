​Проверят каждого

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Марина Михайлова, Алматы

– С 3 апреля проверяются все пассажиры без исключения, – сообщила пресс-секретарь КГП «Метрополитен» Ажар Хабиева.

Пассажиры проходят через арки металлоискателей. Багаж и ручная кладь пропускаются через рентген-телевизионные установки. Применяются портативные детекторы и ручные металлоискатели. Уклоняющиеся от досмотра к проезду не допускаются. Усилен личный состав УВД на метрополитене. На платформах всех девяти станций дополнительно введены пешие патрули, дежурят кинологи с собаками. Вдвое увеличилось количество обходов военно-аварийной спасательной службы при метрополитене.

Такие меры будут сохраняться до особых распоряжений. Руководство метрополитена просит алматинцев и гостей города с пониманием отнестись к досмотровым мероприя­тиям, которые необходимы в рамках Закона «О борьбе с терроризмом» и направлены в первую очередь на создание безопасных условий для пассажиров. Подчеркивается, что процедура досмотра с использованием специальных технических средств проводится строго в рамках действующего законодательства и не влечет за собой нарушений конституционных прав пассажиров.

Кстати, будет не лишним напомнить, что в метро запрещено провозить легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества, боеприпасы, оружие, колющие и режущие предметы.

Всего в подземке действуют 29 систем безопасности. Видеофиксация осуществляется на всех станциях и в подвижных составах. Личный состав службы транспортной безопасности насчитывает 113 человек. С января текущего года в метро Алматы обнаружено 7 предметов, запрещенных к провозу. В основном это складные и кухонные ножи. Зафиксированы факты обнаружения пистолета, патронов и кастетов, топоров и даже мачете. 

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